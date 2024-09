VIDEO Luna Rossa infila il quarto successo: Alinghi sconfitta in Louis Vuitton Cup

Luna Rossa ha sconfitto Alinghi e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nel round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che decreta chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano è partito appaiato con il consorzio svizzero, ma poi si è allungato brillantemente sulla sinistra del campo di regata e ha conquistato un vantaggio utile per passare davanti di quattro secondi al primo cancello di bolina.

Nella poppa successiva Team Prada Pirelli ha ampliato il margine a 500 metri e a quel punto ha potuto amministrare, controllando il tentativo di rimonta di un avversario apparso comunque in crescita rispetto agli ultimi giorni. James Spithill e compagni hanno difeso la propria imbattibilità nella competizione e si confermano saldamente al comando della classifica generale al termine del primo dei due round robin.

I ragazzi dello skipper Max Sirena svettano a quota quattro vittorie, una in più di INEOS Britannia e due meglio di American Magic, mentre gli elvetici sono ancora fermi al palo. Si ritornerà nelle acque di Barcellona tra un paio di giorni (martedì 3 settembre) per fronteggiare Team New Zealand (le regate contro il Defender non assegnano punti) e i francesi di Orient Express. Di seguito il VIDEO della regata vinta da Luna Rossa contro Alinghi.