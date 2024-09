VIDEO Alinghi, la scuffia in allenamento e il recupero della barca in mare

Un contrattempo che si sarebbe voluto evitare. Nelle acque di Barcellona la scena è tutta per la Finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione in questione stabilirà l’avversaria del Defender, Emirates Team New Zealand, nel Match Race della 37ª America’s Cup. Il confronto tra il Challenger of Record (Ineos Britannia) e i vincitori della Prada Cup 2021 (Luna Rossa Prada Pirelli) sta regalando non poche emozioni e la partita è ancora decisamente aperta.

Tuttavia a meritare attenzione è quanto accaduto a un altro team protagonista della Challenger Selection Series. Si parla di Alinghi Red Bull Racing. Nel corso di una sessione di allenamento, si è verificata una scuffia: l’imbarcazione svizzera si è ribaltata con vento forte e mare decisamente agitato. La dinamica avrebbe potuto avere delle conseguenze sui membri dell’equipaggio, ma per fortuna tutti gli uomini di BoatOne stanno bene e la barca è stata successivamente messa in sicurezza. Sono un po’ i rischi del mestiere.

Giova ricordare che Alinghi non è riuscita a conquistarsi l’accesso nella citata Finale della Louis Vuitton Cup, perdendo 5-2 contro Ineos nella semifinale. Tuttavia, in una specialità in cui la programmazione è importante per lo sviluppo dello scafo, il sindacato guidato da Ernesto Bertarelli è a lavoro per la prossima edizione dell’America’s Cup e quindi trovarsi a Barcellona è stata l’occasione per effettuare degli allenamenti.

È anche vero, però, che l’imbarcazione elvetica aveva dovuto già fare i conti con alcune disavventure. Si pensi a quanto si è verificato, anche prima delle regate preliminari in Catalogna, quando c’era stata la rottura dell’albero in un paio di circostanze. Episodi che, associato a questo, dovranno essere analizzati in maniera puntuale dall’equipaggio rossocrociato per evitare una replica.