US Open 2024, Zverev e Tiafoe avanzano comodi, Fritz mostra i muscoli, Dimitrov elimina Rublev

Gli US Open hanno i primi quattro giocatori ai quarti di finale. Alexander Zverev si conferma il favorito di questa parte del seeding ponendo fine alla favola di Brandon Nakashima. Lo statunitense è carico come una molla, parte in modo eccellente prendendosi il primo set ma l’effetto si esaurisce presto, venendo surclassato dal teutonico che ora avrà un altro giocatore a stelle e strisce, Taylor Fritz.

Il padrone di casa continua a fare il suo percorso di tutto rispetto battendo anche lui in quattro set Casper Ruud, che sul cemento non esprime il suo gioco migliore. Il ragazzo californiano rimane un uomo in missione e sa di avere una ghiotta occasione senza Djokovic da quelle parti.

L’altro match dei quarti di finale vedrà due giocatori eclettici sfidarsi in un match potenzialmente cinque stelle. Da una parte Grigor Dimitrov, che ottiene il secondo ingresso stagionale tra i migliori otto di uno Slam avendo vinto una partita dai contorni epici con Andrey Rublev, andato sotto di due set per poi rimettere la partita a posto e sgonfiarsi nel finale.

Di fronte a lui Frances Tiafoe. Il numero 20 al mondo ha avuto ragione dell’australiano Alexei Popyrin in quattro set; il campione di Montreal e giustiziere di Djokovic lotta per tre set, per poi perdere slancio al quarto, con il ragazzo di Fayetteville che diventa così nuovamente una delle speranze per riportare gli Stati Uniti sul tetto dello Slam di casa.

US OPEN 2024, RISULTATI 1 SETTEMBRE

G. Dimitrov b. A. Rublev 6-3 7-6 1-6 3-6 6-3

T. Fritz b. C. Ruud 3-6 6-4 6-3 6-2

A. Zverev b. B. Nakashima 3-6 6-1 6-1 6+-2

F. Tiafoe b. A. Popyrin 6-4 7-6 2-6 6-3