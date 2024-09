Tour of Britain 2024: Paul Magnier devastante, terza vittoria di tappa per il francese

Cinque tappe, tre vittorie, un secondo posto e, soprattutto, cinque top-10. Paul Magnier si propone come nuovo fenomeno delle volate e non solo, non dovevamo scoprirlo oggi o in questa settimana, ma al Tour of Britain il francese sta dando veramente spettacolo.

Il giovanissimo classe 2004 centra la tripletta, ma a far stupore è soprattutto il modo in cui il corridore della Soudal Quick-Step riesce ad imporsi: non lasciando replica agli avversari e dominando in lungo e in largo.

Sul traguardo di Northampton altra volata vincente per il ventenne che supera allo sprint il norvegese Erlend Blikra (Uno-X Mobility) ed il padrone di casa Ethan Vernon (Israel – Premier Tech).

In casa Italia piazzamento per Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), undicesimo. Resta leader della classifica generale Stephen Williams (Israel – Premier Tech).