Tiro con l’arco, Italia di bronzo nel doppio misto W1 con Dameno/Tonon alle Paralimpiadi

È arrivata finalmente la prima medaglia del tiro con l’arco italiano alle Paralimpiadi di Parigi 2024, nel corso della sessione mattutina della terza giornata di finali all’Esplanade des Invalides (impianto che aveva ospitato anche le competizioni arcieristiche delle recenti Olimpiadi), grazie alla coppia mista composta da Daila Dameno e Paolo Tonon.

I due azzurri, impegnati nel Mixed Team W1, si sono aggiudicati uno splendido bronzo al termine di una sfida rocambolesca con la Corea del Sud. Dameno e Tonon, entrambi alla prima partecipazione paralimpica nel tiro con l’arco (la 56enne lombarda era presente ad Atene 2004 nel nuoto e a Torino 2006 e Vancouver 2010 nello sci alpino), hanno avuto il merito di riscattarsi dopo la delusione per aver mancato il podio nelle rispettive gare individuali dei giorni scorsi.

Dameno/Tonon, nel loro percorso odierno, hanno sconfitto nettamente ai quarti i temibili statunitensi Tracy Otto/Jason Tabansky 139-126 per poi cedere in semifinale alla Cechia di Sarka Pultar Musilova/David Drahoninsky con il punteggio di 138-146. Nello spareggio con in palio la terza moneta, i nostri portacolori hanno vinto in rimonta sui coreani Kim Okgeum/Park Hong Jo per 134-132 recuperando uno svantaggio di 8 punti dopo due volée soprattutto grazie ad un clamoroso terzo parziale da 39-26. Oro alla Cina, con Chen Minyi/Zhang Tianxin che hanno regolato la Cechia per 147-143.