Tiro a segno, Davide Franceschetti centra il bronzo nella pistola 50m SH1 mista P4 alle Paralimpiadi!

Nell’ultima giornata con gli azzurri protagonisti nel tiro a segno alle Paralimpiadi di Parigi 2024 arriva la medaglia per l’Italia: nella pistola 50m SH1 mista/open P4 grande prestazione di Davide Franceschetti, che centra il bronzo, mentre nella carabina 50m prona SH2 mista/open R9 non raggiungono la finale Andrea Liverani, il quale chiude 12°, e Pamela Novaglio, che si classifica 24ma.

Nella pistola 50m SH1 mista/open P4 la medaglia azzurra porta la firma di Davide Franceschetti, che conquista il bronzo, classificandosi terzo in finale con il punteggio di 199.7, uscendo di scena a due colpi dal termine. Oro al cinese Yang Chao, che ottiene il nuovo record paralimpico con 220.1, superando nel duello conclusivo l’uzbeko Server Ibragimov, d’argento a quota 215.3.

Nella carabina 50m prona SH2 mista/open R9 la medaglia d’oro va al serbo Dragan Ristic, che supera nel duello conclusivo il georgiano Vladimer Tchintcharauli per 250.2-248.2, mentre sale sul gradino più basso del podio il britannico Tim Jeffrey, eliminato in terza posizione con lo score di 227.8. Eliminati nelle qualificazioni i due azzurri in gara: Andrea Liverani si classifica 12° a quota 620.0, mentre Pamela Novaglio termina 24ma con il punteggio di 610.5.