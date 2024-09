The Rugby Championship, con l’Argentina il Sudafrica avrà il primo match point

È andata in archivio la quarta giornata della The Rugby Championship e ora vi sarà una settimana di pausa, con il quinto turno che andrà in scena sabato 21 settembre. E quel giorno il Sudafrica potrebbe chiudere definitivamente i giochi quando scenderà in campo in casa dell’Argentina.

Gli Springboks sono primi in classifica con 18 punti, seguiti proprio dai Pumas con 10 punti, mentre ormai fuori dai giochi sono gli All Blacks, fermi a quota 7 e l’Australia, mestamente ultima a quota 4. Così la sfida di sabato mattina tra Australia e Nuova Zelanda varrà solo per la gloria, mentre gli occhi saranno puntati sul match in programma sabato alle 23 italiane allo Estadio Único Madre de Ciudades di Santiago del Estero.

Il Sudafrica ha vinto tutti e quattro i match giocati sono a ora, mentre l’Argentina ha portato a casa due scalpi importanti con le vittorie sugli All Blacks all’esordio e sull’Australia sabato scorso. Un clamoroso successo per 67-27 che ha sconvolto il mondo ovale e proprio da questa vittoria Albornoz e compagni sperano di trovare il coraggio per ribaltare i pronostici della vigilia che vedono gli Springboks favoriti.

Per conquistare il titolo, infatti, ai sudafricani basta non perdere sabato sera per mantenere più di cinque punti di vantaggio e, dunque, diventare irraggiungibili da parte dell’Argentina. Una vittoria o un pareggio, dunque, daranno la Rugby Championship 2024 al Sudafrica, ma cosa succederà se l’Argentina vincesse? Tutto verrebbe rinviato all’ultima giornata se i Pumas vincessero con bonus o se, vincendo senza bonus, non concedessero il doppio bonus al Sudafrica. In questi casi il divario non supererebbe i sei punti e tutto si deciderà nell’ultima sfida tra le due squadre. Se, invece, l’Argentina vincesse senza bonus, ma il Sudafrica conquistasse due punti, il divario sarebbe di sei punti e gli Springboks sarebbero campioni.