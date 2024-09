Superbike oggi, GP Francia 2024: orari prove libere, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Torna in scena il Mondiale superbike 2024. Dopo una pausa di un mese dal GP del Portogallo, si riparte in vista della fase conclusiva e decisiva della stagione. Sarà la volta del Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento del campionato. Si correrà, come sempre, sul tracciato di Magny-Cours per un fine settimana di grande importanza dal punto di vista della graduatoria.

La classifica generale del Mondiale superbike 2024 sembra ormai delineata verso il titolo per Toprak Razgatlioglu. Il turco, infatti, comanda con 365 punti contro i 273 di Nicolò Bulega ed i 223 di Alvaro Bautista. Quarto Alex Lowes con 213, quindi più distanti Andrea Locatelli, Danilo Petrucci e Andrea Iannone che non sono più in corsa per il titolo.

Come seguire le prove libere in tv? Le prove libere del GP di Francia saranno coperte in maniera completa da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport Arena (204). In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go, mentre su TV8 non sarà possibile seguire queste due sessioni.

PROGRAMMA GP FRANCIA 2024 SBK

Venerdì 6 settembre

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

GP FRANCIA 2024 SBK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) per gli abbonati

Diretta streaming: Sky Go e NOW