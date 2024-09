Superbike, GP Aragon 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 27-29 settembre

Dopo il fine settimana di Cremona, la Superbike torna subito per il classico appuntamento nel deserto spagnolo con il Gran Premio di Aragon che si svolgerà dal 27 al 29 settembre. Un Mondiale che sembrava chiuso, ma che si è totalmente riaperto a causa dell’infortunio di Toprak Razgatlioglu.

Il turco si è infatti fatto particolarmente male alla schiena in una caduta durante le prove libere del GP di Francia a Magny-Cours. Il pilota BMW non solo ha saltato il fine settimana francese, ma anche il round di Cremona. Ne ha approfittato Nicolò Bulega, che si è portato ad appena 13 punti di distanza a tre gare dal termine della stagione.

Weekend di Cremona che ha incoronato uno straordinario Danilo Petrucci che ha fatto tripletta, vincendo gara-1, gara-2 e Superpole Race. Il feeling sulla moto sembra sempre migliore e chissà che non possa essere anche lui con i suoi risultati una componente nella lotta a due per il Mondiale.

Il terzultimo round del Mondiale Superbike 2024 ad Aragon si svolgerà da venerdì 27 settembre a domenica 29 settembre. Tutte le sessioni saranno in diretta tra Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Arena (204) Sky Sport Uno (201) in base al palinsesto, mentre in chiaro su TV8 andranno gara-1 e gara-2 e la differita della Superpole Race.

CALENDARIO GP ARAGON 2024 SUPERBIKE

Venerdì 27 settembre

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 28 settembre

Ore 9.00-9.20 Prove libere 3

Ore 11.00-11.15 Superpole Race

Ore 14.00 Gara-1

Domenica 29 settembre

Ore 9.00-9.10 Warm-up

Ore 11.00 Superpole Race

Ore 14.00 Gara-2

GP ARAGON 2024 SUPERBIKE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport MotoGP (208) per tutte le sessioni in base al palinsesto, TV8 in chiaro per gara-1, gara-2 e la differita della Superpole Race alle 13.00 di domenica

Diretta streaming: Sky Go, NOW, tv8.it per gara-1 e gara-2

Diretta live testuale: OA Sport