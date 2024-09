Strambate non perfette per Luna Rossa? Tesei: “Tecnicamente si può migliorare, sono barche difficili”

Luna Rossa vince altre due regate, vola sul 4-0 e si conferma imbattuta contro American Magic nella semifinale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano è ormai ad un passo dalla finale della Challenger Selection Series, obiettivo che potrebbe concretizzarsi già domani imponendosi in uno dei due match race previsti.

“Non abbiamo avuto nessun problema radicale in strambata. Sicuramente le tecniche sono da migliorare, non tutte le strambate vengono perfette. Sono barche abbastanza difficili e basta sbagliare una piccola cosa in entrata, nella gestione dei foil o della randa che determinano un bel delta di metri persi o guadagnati, quindi niente di grosso“, le parole del trimmer Andrea Tesei a fine giornata sul confronto diretto con Patriot nelle strambate.

Sull’ultimo incrocio ravvicinato di gara-4, vinta da Luna Rossa per soli 2 secondi: “Già l’incrocio precedente abbiamo visto di essere passati per un pelo e non avevamo spazio per riuscire a strambare sotto in controllo come avevamo fatto nelle due poppe precedenti. Sapevamo già che sarebbe stato un incrocio al cardiopalma all’arrivo, anche perché pagava tendenzialmente un po’ di più alla sinistra scendendo e quindi loro hanno recuperato ancora qualcosina, inoltre non abbiamo fatto un’ultima strambata perfetta per tornare mure a sinistra. Non abbiamo fatto granché di diverso dal solito, tranne portare la barca al massimo sapendo che ogni centimetro sarebbe stato chiave“.

Il trimmer di Luna Rossa ha poi commentato l’atteggiamento nella fase di pre-start delle varie squadre impegnate nelle semifinali di Louis Vuitton Cup: “Stiamo ancora imparando. Ogni partenza è un po’ diversa dall’altra e si scoprono cose nuove: alcune sono state molto aggressive e altre molto semplici o da soli sul tempo in linea, quindi ogni regata è a sé stante“.