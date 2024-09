Spithill e le prospettive di Luna Rossa: “C’è tanto equilibrio. Ineos? Sono forti, ma livello simile”

Luna Rossa ha sconfitto American Magic nelle due regate disputate oggi pomeriggio nelle acque di Barcellona e si è così portata sul 4-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha dominato gara-3 dopo un’eccellente partenza, mentre in gara-4 ha subito un recupero importante e ha dovuto sudare fin sul traguardo per avere la meglio.

James Spithill, timoniere di Luna Rossa insieme a Francesco Bruni, ha spiegato ai microfoni di OA Sport qual è la ragione per cui American Magic si è avvicinata così tanto nell’ultimo lato di poppa durante la seconda regata odierna, costringendo Team Prada Pirelli a un’ultima strambata al cardiopalma per chiudere con soli due secondi di vantaggio: “Le prestazioni delle due barche sono molto simili. Alla fine si riduce tutto a chi è più costante e commette meno errori“.

Il fuoriclasse australiano ha analizzato anche il rendimento di Luna Rossa con il vento leggero, apparso migliore rispetto a quando la brezza si fa più sostenuta: “Sinceramente penso che le performance della squadra siano molto simili sia con poco vento che con vento più sostenuto. Ieri c’erano condizioni di vento leggero, dove era più facile commettere errori, ma non ne abbiamo commessi molti. Oggi c’era una situazione per cui entrambi i team avrebbero potuto subire il sorpasso con un singolo errore”.

James Spithill ha poi dato uno sguardo anche a INEOS Britannia, che sta dominando la semifinale contro Alinghi (4-0), soffermandosi sulla velocità di Ben Ainslie e compagni rispetto a Luna Rossa: “Io penso che le regate siano molto equilibrate. Abbiamo visto che gli americani hanno delle performance molto vicine alle nostre. Sappiamo che i ragazzi di Ineos sono molto competitivi, regatano bene. La stessa Alinghi è migliorata strada facendo. Credo proprio che siano tutte regate equilibrate“.