Sitting volley, Stati Uniti medaglia d’oro al femminile: sconfitta la Cina. Bronzo per il Canada

Si è concluso il programma di sitting volley in queste Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo la conclusione di ieri del torneo maschile con la vittoria dell’Iran in finale contro la Bosnia, al femminile ad imporsi sono gli Stati Uniti che hanno sconfitto in finale la Cina per 3 set a 1 (25-21, 23-25, 25-20- 25-22) in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Gli Stati Uniti fondamentalmente hanno controllato la partita e hanno saputo reagire alla grande dopo il secondo set perso, dominando il terzo set e rimontando da 13-10 nel quarto set. Fondamentale la grande efficienza a muro: ben 17 i muri in totale contro i soli 6 della Cina. Top scorer Heather Nicole Erickson con la bellezza di 25 punti complessivi.

Medaglia di bronzo che è andata appannaggio del Canada, vincente piuttosto nettamente nel pomeriggio sul Brasile per 3 set a 0 (25-15, 25-18, 25-18) in un’ora e nove minuti di dominio assoluto. 37/79 l’efficacia in attacco, 15 ace. Top scorer Oakes con 10 punti e Peters con 9 punti.