Sarà ancora Luna Rossa-Ineos come nel 2021: la sfida infinita a Ben Ainslie. I precedenti e risultati del round robin

Proprio come nel 2021 a Auckland, saranno ancora Luna Rossa e Ineos a contendersi il ruolo di Challenger ufficiale contro il Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Italia e Gran Bretagna, per raggiungere la finale della Louis Vuitton Cup 2024, hanno avuto la meglio rispettivamente su American Magic (5-3) e Alinghi (5-2) in semifinale.

Grande attesa dunque per la rivincita della finale di tre anni fa in Nuova Zelanda, che aveva visto la netta affermazione del team Luna Rossa Prada Pirelli per 7-1 su Britannia. Questa volta si preannuncia una serie decisamente più incerta e combattuta, ma in tal senso ne capiremo di più dopo le prime regate in programma giovedì 26 settembre.

Soffermandoci sugli scontri diretti andati in scena a Barcellona nelle ultime settimane, senza però prendere in considerazione la Final Preliminary Regatta, Ben Ainslie e compagni sono in vantaggio 2-1 avendo vinto lo spareggio decisivo per il primo posto nel girone e la regata del secondo round robin. L’unico successo di Silver Bullet era arrivato il 31 agosto durante il primo round robin.