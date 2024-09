Rugby in carrozzina, il Giappone conquista la medaglia d’oro alle Paralimpiadi

Si è concluso oggi a Parigi il torneo di wheelchair rugby alle Paralimpiadi 2024. Dopo cinque giorni di partite, dunque, oggi sono state Giappone e Stati Uniti a sfidarsi nella finale del torneo che, ricordiamo, è misto, vi possono essere dunque atleti sia uomini sia donne. Ecco come è andata l’ultima giornata.

Si è iniziato con la finale per il terzo posto, che vedeva di fronte Australia e Gran Bretagna. Le due formazioni durante le Paralimpiadi hanno dimostrato di equivalersi e anche questa sfida non ha deluso le aspettative. Australiani e britannici hanno risposto colpo su colpo alle marcature avversarie, con il primo quarto che si è chiuso sull’11-11 e il primo tempo ha visto le squadre andare al riposo sul 22-22, in un quarto speculare al primo.

L’equilibrio non si è spezzato neanche nel terzo parziale, dove si è segnato poco più che nei primi due quarti, ma dove né Australia né Gran Bretagna hanno trovato il break decisivo. Si è entrati, così, nell’ultimo quarto ancora in perfetta parità, sul 34-34. Qui, però, le cose sono cambiate. Gli australiani hanno iniziato a fare la parte delle lepri, anche se non hanno mai superato i tre punti di vantaggio. Anzi, a 1’48” dalla fine la Gran Bretagna torna a -1, ma non basta, perché nel finale riallunga l’Australia e non bastano le segnature di Stuart Robinson a ribaltare il discorso: l’Australia vince 50-48 e conquista la medaglia di bronzo.

Come detto, invece, la finalissima si è disputata poco fa e in campo sono scesi Giappone e USA. Nipponici che volevano confermare la vittoria nella fase preliminare, americani che volevano vendicare proprio quel 45-42 subito. E l’avvio vede proprio gli USA fare la partita, anche se i giapponesi rispondono e non lasciano scappare via gli avversari. Proprio negli ultimi secondi gli americani danno il primo piccolo scossone e vanno al primo stop avanti 14-11. Non mollano i nipponici, che restano in partita, anche se gli Stati Uniti guidano, pur non riuscendo ad allungare. A 2’30” dal riposo arriva l’aggancio del Giappone, si lotta punto a punto e alla fine è Hashimoto allo scadere a mandare i nipponici al riposo avanti 24-23.

La ripresa non cambia il copione, con le due formazioni che continuano a rispondere colpo su colpo alle marcature avversarie. Rispetto al primo tempo, però, ora sono i nipponici a fare il match e gli americani a dover rincorrere per non far scappare via gli avversari. Nel finale del quarto il Giappone prova l’allungo toccando il +3 e andando all’ultimo stop avanti 35-32. È l’inizio del break decisivo, perché nell’ultimo quarto il Giappone continua ad allungare, toccando il +6 a metà dell’ultimo periodo. Non riesce a reagire la formazione americana, e i nipponici possono gestire, incrementando ancora il vantaggio. Finisce, dunque, 48-41, con il Giappone che conquista l’oro paralimpico a Parigi 2024.