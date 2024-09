Quanto guadagna Sinner? Tutti i soldi già incassati nel 2024

Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una stagione semplicemente stellare, in cui ha vinto ben cinque tornei: Australian Open (primo Slam della carriera), Masters 1000 di Miami, Masters 1000 di Cincinnati, ATP 500 di Rotterdam, ATP 500 di Halle. Il fuoriclasse altoatesino si è issato al numero 1 del ranking ATP (primo italiano a riuscire in questa impresa) e questa sera disputerà la finale degli US Open, con l’intento di portare a casa il secondo Slam di un’annata agonistica davvero da brividi.

Questi risultati encomiabili hanno ovviamente garantito anche un interessante profitto dal punto di vista economico per il 23enne, che infatti nei primi otto mesi dell’annata agonistica ha già messo da parte 6,96 milioni di dollari (circa 6,27 milioni di euro). Stiamo parlando di cifre garantite esclusivamente dai premi di gara, ovvero dai montepremi previsti dagli organizzatori dei singoli tornei per i risultati conseguiti nelle varie manifestazioni.

A questa cifra vanno naturalmente aggiunti tutti gli emolumenti garantiti da sponsor, pubblicità e altre voci, i cui importi non sono però comunicati in maniera pubblica a differenza dei guadagni sportivi che vengono certificati dall’ATP. I quasi sette milioni certificati riguardano il periodo prima degli US Open: Sinner si è già garantito 1,8 milioni di dollari raggiungendo l’atto conclusivo (questa sera contro Taylor Fritz), ma se dovesse alzare al cielo il trofeo porterebbe a casa un assegno da 3,6 milioni di dollari.

Al 9 settembre, quando sarà sempre più numero 1 del mondo, Jannik Sinner avrà guadagnato o 8,76 milioni di dollari (circa 7,88 milioni di euro) oppure 10,56 milioni di dollari (circa 9,52 milioni di euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER NEL 2024

6,96 milioni di dollari (circa 6,27 milioni di euro) prima degli US Open.

Dopo gli US Open: 8,76 milioni di dollari (circa 7,88 milioni di euro) in caso di finale persa oppure 10,56 milioni di dollari (circa 9,52 milioni di euro) in caso di vittoria