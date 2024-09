Quando torna Luna Rossa? Semifinali di fuoco, avversaria da definire: programma, orari, tv, streaming

Sono giornate di riposo a Barcellona, dove va in scena la Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo la conclusione del round robin vinto da INEOS Britannia davanti a Luna Rossa (decisivo il successo di Ben Ainslie e compagni nello spareggio), gli equipaggi possono godere di ben quattro giorni di pausa in vista delle semifinali, che scatteranno sabato 14 settembre.

Al momento non si conoscono ancora gli accoppiamenti per il prossimo turno a eliminazione diretta: bisognerà attendere la conferenza stampa della vigilia, in programma venerdì 13 settembre alle ore 11.00, quando INEOS Britannia svelerà il nome della sua avversaria per il prossimo testa a testa. I britannici possono scegliere tra Luna Rossa, American Magic e Orient Express, va da sè che l’altra semifinale sarà tra le due opzioni scartatte da Ainslie e compagni.

Luna Rossa tornerà in acqua nella giornata di sabato 14 settembre per incominciare la propria avventura in semifinale, con il chiaro intento di accedere all’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup. Appuntamento dal 14 al 16 settembre, poi si osserverà un giorno di riposo (o di eventuali recuperi) e si proseguirà il 18 e 19 settembre con eventuali recuperi tra il 20 e il 23 settembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle prossime regate di Luna Rossa in Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME REGATE LUNA ROSSA LOUIS VUITTON CUP

Il programma di giornata inizierà sempre alle ore 14.00.

Regate di semifinale: sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi: martedì 17 settembre.

Regate di semifinale: mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Giorni di eventuali recuperi: 20-23 settembre.

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.