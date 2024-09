Quando torna Luna Rossa? Le prossime regate contro Ineos: programma, orari, tv, streaming

Luna Rossa-INEOS Britannia 1-1, la finale della Louis Vuitton Cup è in perfetta parità dopo la prima giornata di gara nelle acque di Barcellona: il sodalizio italiano si è imposto nella regata d’apertura, mentre la compagine britannia ha replicato nel secondo confronto. Equilibrio totale con vento sostenuto tra i 19 e i 21 nodi, le partenze hanno fatto la differenza perché chi si è trovato davanti dopo il via ha saputo amministare il vantaggio.

Si ritornerà in acqua sabato 28 settembre per disputare gara-3 e gara-4, poi domenica 29 settembre per altre due regate prima di un altro giorno di riposo. A seguire le eventuali gara-9 e gara-10 mercoledì 2 ottobre, eventuali gara-11 e gara-12 venerdì 4 ottobre e poi l’eventuale bella di spareggio sabato 6 ottobre. Conquista il trofeo e si guadagna il diritto di fronteggiare i Kiwi chi vincerà sette regate.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle prossime regate di Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME REGATE LUNA ROSSA LOUIS VUITTON CUP

Il programma di giornata inizierà sempre alle ore 14.15.

Sabato 28 settembre: gara-3 e gara-4.

Domenica 29 settembre: gara-5 e gara-6.

Martedì 1° ottobre: gara-7 e gara-8.

Mercoledì 2 ottobre: eventuali gara-9 e gara-10.

Venerdì 4 ottobre: eventuali gara-11 e gara-12.

Sabato 5 ottobre: eventuale gara-13.

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.