Quando Luna Rossa-American Magic? Le decisive regate di Louis Vuitton Cup: data, programma, orario, tv

Luna Rossa conduce per 4-3 su American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano si trovava in vantaggio per 4-0, ma non è riuscito a concretizzare tre occasioni utili per chiudere i conti e ha così subito la rimonta degli statunitensi, che si sono imposti in tre regate consecutive e hanno riaperto una serie che sembrava ormai chiusa.

Tra l’altro lo shore team di Luna Rossa dovrà anche riparare il carrello della randa, che si è rotto oggi pomeriggio durante il secondo lato di poppa della settima regata, quando Team Prada Pirelli si trovava in vantaggio di una novantina di metri e sembrava avere tutte le carte in regola per avere la meglio sulla compagine a stelle e strisce. I ragazzi dello skipper Max Sirena saranno così chiamato a tornare nelle acque di Barcellona per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo.

L’appuntamento è per giovedì 19 settembre, a partire dalle ore 14.00. Si incomincerà con la gara-8: in caso di vittoria Luna Rossa potrà fare festa e si meriterà il confronto con INEOS Britannia, in caso di sconfitta allora sarà necessario la gara-9, che si disputerà subito a seguire (dopo una ragionevole pausa). Si tratterebbe della bella di spareggio, quella da tutto o niente: chi la vince passa, chi la perde torna casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Luna Rossa contro American Magic, semifinale della Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC, SEMIFINALE LOUIS VUITTON CUP

Giovedì 19 settembre

Ore 14.00 Gara-8: American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Eventuale Gara-9 (bella spareggio): Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP OGGI: COME VEDERE LE REGATE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.