Presentata oggi a Sassuolo l’edizione 2024 della Amputee Football Champions League

Presentata questa mattina, presso la sala stampa del Mapei Football Center di Sassuolo l’edizione 2024 della Amputee Football Champions League. La competizione, organizzata dalla European Amputee Football Federation, si terrà dal 20 al 22 settembre presso il Mapei Football Center e lo Stadio Enzo Ricci dopo l’edizione spagnola di Estepona del 2023 vinta dai turchi del Şahinbey e vedrà la partecipazione delle migliori squadre di Europa. Sostenitori dell’evento la Regione Emilia-Romagna, che promuove lo sport sul territorio ad ogni livello con principi di inclusione e accoglienza, Mapei, Official Sponsor da sempre impegnata a promuovere lo sport e i valori che rappresenta, per la promozione dell’inclusione.

Oltre al Vicenza Calcio Amputati, squadra Campione d’Italia nel 2023, altre sette squadre si contenderanno l’ambito trofeo. Gli inglesi dell’Everton FC, gli irlandesi del Cork City, i francesi del Paris FC, i polacchi del Wisła Kraków, i turchi del Şahinbey SK, i georgiani dell’Odishi Zugdidi e gli spagnoli del CD Flamencos Amputados.

Una competizione internazionale organizzata dal Sassuolo Calcio e dal Vicenza Calcio Amputati, con l’agenzia di marketing ed eventi Master Group Sport a supporto nell’organizzazione della competizione, grazie al patrocinio di UEFA Respect, che vedrà per la prima volta nel Bel Paese le migliori squadre di calcio amputati d’Europa. Il Sassuolo Calcio ancora una volta ha aperto le porte delle proprie strutture al fine di ospitare eventi di questo genere con il grande interesse internazionale. Un’iniziativa questa che dà continuità al lavoro che il club svolge da anni con il Progetto Generazione S, un progetto etico sociale nato con l’obiettivo di condividere i valori del calcio ritenendolo uno strumento in grado di condividere con tutti i principi sociali di condivisione ed educazione con forte impatto sociale.

Sono intervenuti alla conferenza stampa Carlo Rossi, Presidente US Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali Amministratore Delegato e Direttore Generale US Sassuolo Calcio, Giammaria Manghi Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Melissa Milani Presidente del Comitato regionale Paralimpico Emilia-Romagna, Stefano Ranghieri Direttore Marketing e Comunicazione Mapei SpA, Fabio Grosso Allenatore US Sassuolo Calcio e Ambassador EAFF Champions League 2024, Serena Lenzotti Vicesindaco di Sassuolo e assessore welfare, sport e politiche giovanili, Francesco Messori, calciatore Vicenza Calcio Amputati.

“La Regione continua ad attrarre tornei sportivi internazionali di rilievo – commenta Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione – e siamo lieti di accogliere a Sassuolo la EAFF Champions League Amputee 2024. Manifestazioni come queste, che nobilitano la compeLzione sportiva, occupano un posto di rilievo nel calendario regionale di oltre 100 eventi di respiro nazionale e internazionale. Lo arricchiscono e lo connotano, poiché promuovono valori fondamentali come l’accoglienza e l’inclusione, che sono pilastri per la crescita della nostra comunità regionale. Il movimento paralimpico continua a catturare l’attenzione di un numero crescente di persone, complice anche l’entusiasmo generato dalle recenti Paralimpiadi di Parigi. Ci auguriamo quindi che questo torneo possa trovare in Emilia-Romagna un pubblico caloroso e una terra accogliente anche per il futuro”.

Presente inoltre Melissa Milani, Presidente del CIP Emilia-Romagna: “Sono davvero emozionata perché è anche grazie a quesL eventi che il movimento paralimpico viene promosso a livello sociale. Per il nostro ente è fondamentale sensibilizzare la comunità e veicolare il messaggio che lo sport sia per tutti: ogni persona con disabilità può trovare la propria disciplina all’interno del movimento paralimpico”.