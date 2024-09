Paralimpiadi Parigi 2024, il calendario di domani (4 settembre): programma, orari, tv, streaming, azzurri in gara

Dopo i 277 ori assegnati nelle prime sei giornate, alle Paralimpiadi di Parigi 2024, domani, mercoledì 4 settembre, saranno in programma altre 63 finali in 10 sport, con 19 titoli distribuiti nel ciclismo su strada, 15 nell’atletica, 12 nel nuoto, 4 nel powerlifting e nella scherma, 3 nel tennistavolo, 2 nell’equitazione e nel tiro a segno, ed 1 nel tiro con l’arco e nel tennis.

Tutta la settima giornata di gare delle Paralimpiadi di Parigi 2024 sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 HD e Rai Sport HD, mentre lo streaming gratuito sarà affidato a Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI PARIGI 2024

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE

08:00 PARACICLISMO SU STRADA Cronometro individuale – C5 femminile, C4 femminile, C2 maschile, C1 maschile, C1-3 femminile, H4-5 femminile, H2 maschile, H1 maschile, H1-3 femminile, T1-2 maschile, T1-2 femminile, B maschile, C5 maschile, C4 maschile, C3 maschile, B femminile, H5 maschile, H4 maschile, H3 maschile

09:00 GOALBALL Finale 7° posto e Finale 5° posto femminile

09:00 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Sedicesimi Open Ricurvo individuale maschile (10.42 Stefano Travisani), Ottavi Open Ricurvo individuale maschile

09:00 SCHERMA IN CARROZZINA Fioretto femminile Categoria A (11.10 Loredana Trigilia, 11.10 Ionela Andreea Mogos), Fioretto femminile Categoria B (12.10 Beatrice Maria Vio Grandis), Fioretto maschile Categoria A (10.40 Emanuele Lambertini, 10.40 Matteo Betti), Fioretto maschile Categoria B (09.40 Michele Massa) – Sedicesimi, ottavi, ripescaggi, quarti e semifinali

09:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Stile Libero Maschili S12 – Batterie, 100m Stile Libero Femminili S12 – Batterie (09.37 Alessia Berra), 200m Misti Maschili SM14 – Batterie, 200m Misti Femminili SM14 – Batterie, 400m Stile Libero Maschili S8 – Batterie (10.05 Alberto Amodeo), 400m Stile Libero Femminili S8 – Batterie (10.20 Xenia Francesca Palazzo), 50m Rana Maschili SB2 – Batterie (10.37 Emmanuele Marigliano), 50m Rana Femminile SB3 – Batterie (10.47 Monica Boggioni), 50m Stile Libero Maschili S7 – Batterie (10.57 Federico Bicelli), 100m Stile Libero Femminili S7 – Batterie (11.04 Giulia Terzi), 100m Stile Libero Femminili S9 – Batterie (11.12 Vittoria Bianco)

09:30 TIRO PARALIMPICO P4 Pistola 50m SH1 mista/open – Qualificazioni (09.30 Davide Franceschetti) e Finale, R9 Carabina 50m prona SH2 mista/open – Qualificazioni (12.30 Andrea Liverani, 12.30 Pamela Novaglio) e Finale

10:00 EQUITAZIONE PARALIMPICA Gran Prix dressage individuale – Grado IV, Grado V (15.29 Federica Sileoni su Leonardo)

10:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del disco femminile – Finale F41, Lancio del peso maschile – Finale F46, Lancio del giavellotto maschile – Finale F34, 100m maschili – T11 Turno 1, Lancio del peso femminile – F57 Qualificazioni, 400m maschili – Finale T37, 100m maschili – T53 Turno 1, Lancio del peso femminile – Finale F46, 100m maschili – T54 Turno 1, Salto in lungo maschile – Finale T38, 100m femminili – T54 Turno 1, 100m femminili – T36 Turno 1, 400m maschili – T12 Turno 1

10:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare femminile – Classe 6 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 4 Quarti di finale, Singolare femminile – Classe 7 Quarti di finale, Singolare femminile – Classe 4 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 9 Quarti di finale, Singolare femminile – Classe 5 Semifinali, Singolare femminile – Classe 3 Quarti di finale (12.15 Carlotta Ragazzini), Singolare femminile – Classe 10 Finale per l’oro

10:30 BOCCIA Coppia Mista – Quarti di finale BC4, Squadra Mista – Quarti di finale BC1/BC2, Coppia Mista – Quarti di finale BC3

10:30 BASKET IN CARROZZINA Semifinale 5° posto maschile (1 partita) e Quarto di finale femminile (1 partita)

12:00 SITTING VOLLEY Finale 7° posto femminile (1 partita), Finale 7° posto maschile (1 partita)

12:00 PARAPOWERLIFTING Finale -49kg maschile, Finale -41kg femminile

12:00 TENNIS IN CARROZZINA Quarti di finale singolare maschile (4 partite), Semifinali singolare femminile (2 partite), Semifinali doppio maschile (2 partite), Finale per il bronzo doppio quad misto/open (1 partita), Finale per l’oro doppio quad misto/open (1 partita)

13:30 GOALBALL Semifinale maschile e Semifinale femminile

16:00 BASKET IN CARROZZINA Quarti di finale femminili (2 partite)

17:00 BOCCIA Squadra Mista – Semifinali BC1/BC2, Coppia Mista – Semifinali BC4, Coppia Mista – Semifinali BC3

17:00 PARAPOWERLIFTING Finale -45kg femminile, Finale -54kg maschile

17:00 TENNISTAVOLO PARALIMPICO Singolare maschile – Classe 11 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 2 Semifinali, Singolare maschile – Classe 8 Quarti di finale, Singolare maschile – Classe 1 Semifinali, Singolare femminile – Classe 5 Finale per l’oro, Singolare maschile – Classe 10 Finale per l’oro

17:30 TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO Quarti di finale Open Ricurvo Individuale Maschile, Semifinali Open Ricurvo Individuale Maschile, Finale per il bronzo Open Ricurvo individuale maschile, Finale per l’oro Open Ricurvo individuale maschile

17:30 NUOTO PARALIMPICO 100m Stile Libero Maschili S12 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S12 – Finale, 200m Misti Maschili SM14 – Finale, 200m Misti Femminili SM14 – Finale, 400m Stile Libero Maschili S8 – Finale, 400m Stile Libero Femminili S8 – Finale, 50m Rana Maschili SB2 – Finale, 50m Rana Femminile SB3 – Finale, 50m Stile Libero Maschili S7 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S7 – Finale, 100m Stile Libero Femminili S9 – Finale, Staffetta mista 4x100m Stile Libero 49 punti – Finale

18:00 GOALBALL Semifinale maschile e Semifinale femminile

18:00 SITTING VOLLEY Finale 5° posto femminile (1 partita), Finale 5° posto maschile (1 partita)

18:30 SCHERMA IN CARROZZINA Fioretto femminile Categoria A, Fioretto femminile Categoria B, Fioretto maschile Categoria A, Sciabola maschile Categoria B – Finali per il bronzo e Finali per l’oro

19:00 ATLETICA PARALIMPICA Lancio del peso femminile – Finale F32, 100m femminili – Finale T36, Lancio del peso maschile – Finale F36, 100m maschili – Finale T53, Lancio della clava maschile – Finale F51, 100m maschili – Finale T54, 100m femminili – T12 Turno 1, 100m femminili – Finale T53, Salto in lungo maschile – Finale T64 (20.29 Marco Cicchetti), 100m femminili – Finale T54, 100m maschili – Semifinali T11, 100m femminili – T37 Turno 1

21:30 BASKET IN CARROZZINA Quarto di finale femminile (1 partita)

