Paralimpiadi, Assunta Legnante: “Non m’importa della misura, medaglia dedicata a tutti quelli che mi stanno vicino”

Assunta Legnante ancora in trionfo: è lei a conquistare l’oro del getto del peso, categoria F12 (allargata alle F11), con la misura di 14.54 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Superata la rivale numero uno, l’uzbeka Safiya Burkhanova, l’unica altra a superare ila quota dei 14 metri.

Queste le dichiarazioni della vincitrice alla Rai: “Non vedevo l’ora, ho aspettato tre anni. Non m’importa della misura, l’importante era stare avanti. Ho giocato un pochino al gatto col topo, perché volevo partire subito forte, ma non mi sentivo come in riscaldamento, forse perché la tensione della gara cambia l’atteggiamento delle mie gambe che ogni tanto fanno Giacomo, Giacomo“.

C’è del certo merito anche arrivato dal lancio del disco: “Quella medaglia è stata un buon viatico perché quest’anno con il mio mental coach Luca Catalano abbiamo lavorato per mantenere l’attenzione su entrambe le gare. Anche grazie a lui sono riuscita a non farmi distrarre da tutto questo casino (i tifosi dell’Uzbekistan) né dalla voglia di vincere. Devi arrivare alla gara non al 110%, non al 99%, ma al 100%, l’ho imparato quest’anno“.

Qualche parola anche su Burkhanova e non solo: “L’uzbeka è tornata un anno oltre i 14 metri e sono contenta. Io rispetto all’anno scorso non avevo avuto grandi risultati e so anche il motivo, ma va bene così. La medaglia la dedico a tutti quelli che mi sostengono durante l’anno: lo staff in palestra, l’allenatore che mi sopporta e supporta tutti i giorni, la mia società, Anthropos Civitanova Marche, che qui ha già vinto tre medaglie“.

Arrivano poi anche le parole circa lo stato dei lanci dell’Italia paralimpica e sul (non) prosieguo della stagione: “C’è una buona scuola di lanci in Italia, lo vediamo con i risultati. Dovrei imparare a lanciare il disco da Oney (Tapia, N.d.R.) e lui dovrebbe imparare il peso da me! Ieri ultimo allenamento, oggi ultima gara del 2024, ci vediamo nel 2025. Grazie!“