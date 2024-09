Ons Jabeur mette fine alla sua stagione: “Ci vediamo in Australia nel 2025”

Si conclude ufficialmente con un paio di mesi d’anticipo la stagione agonistica di Ons Jabeur, che ha deciso di rimandare al 2025 il suo ritorno in campo nel Tour. La trentenne ex n.2 del ranking mondiale, scivolata adesso fuori dalla top20 WTA, ha vissuto un’annata molto sfortunata in cui ha giocato di fatto appena 30 match a causa di diversi problemi fisici che l’hanno costretta a diverse pause, prima dello stop definitivo cominciato dopo il torneo di Toronto di inizio agosto.

“Quest’anno è stato estremamente difficile per me e, da atleti, sappiamo bene che anche il recupero fa parte del viaggio. A causa del persistente infortunio alla spalla, io e il mio staff medico abbiamo preso la decisione di fermarci fino a fine stagione“, scrive la tre volte finalista Slam.

“Sfrutterò il tempo necessario alla guarigione completa dedicandomi ad attività di beneficenza assicurandomi che tutti si possa contribuire a fare la differenza in questo mondo. Grazie per tutto il sostegno, non vedo l’ora di tornare ancora più forte! Ci si rivede in campo in Australia nel 2025“, aggiunge la tennista tunisina nel suo post sui social.