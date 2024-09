Nuoto, Stefano Raimondi d’oro e Alessia Scortechini di bronzo nel day-4 alle Paralimpiadi

Quarta giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto a queste Paralimpiadi 2024. L’Italia ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha portato il complessivo in vasca a 4 ori, 4 argenti e 7 bronzi. Sono stati due i podi odierni a essere centrati dalla squadra allenata da Riccardo Vernole.

Stefano Raimondi ha conquistato il secondo oro personale in questa rassegna a Cinque Cerchi, imponendosi nei 100 stile libero S10. L’azzurro ha stampato il crono di 51.40, precedendo la fortissima coppia australiana formata da Rowan Crothers (51.55) e da Thomas Gallagher (51.86). Quinto Simone Barlaam, unico della categoria S9 di questo atto conclusivo (52.43), chiaramente svantaggiato dall’accorpamento delle categorie che il programma paralimpico contempla.

Nella medesima prova al femminile è stata Alessia Scortechini a tingersi di bronzo, con il tempo di 1:01.02. Una prova molto tirata, vinta dalla francese Emeline Pierre (1:00.49) a precedere la canadese Aurelie Rivard (1:00.82) e appunto l’azzurra, capace di regolare di 0.08 la britannica Callie-Ann Warrington (1:01.10).

Quinta posizione per Xenia Francesca Palazzo (2:49.29) nei 200 misti donne SM8 vinti dall’altra britannica Brock Whiston in 2:40.37 davanti alla russa Viktoriia Ishchiulova (2:40.65) e all’altra rappresentante del Regno Unito, Alice Tai (2:41.29). Settima posizione, infine, per Efrem Morelli nei 150 misti maschili SM4 con il tempo di 2:53.61, nella prova vinta dalla russo Roman Zhdanov (2:23.03).