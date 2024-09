Nuoto, Maggie Mac Neil si ritira a 24 anni: la canadese era stata oro nei 100 farfalla a Tokyo

Lo aveva già anticipato ai media Maggie Mac Neil, ma in queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale sui propri canali social. La forte nuotatrice canadese ha detto basta e a 24 anni ha deciso di terminare la sua attività agonistica. Nata in Cina e adottata da una famiglia del Canada, la ragazza nordamericana si mise in evidenza nel corso dei Mondiali di nuoto del 2019 a Gwangju (Corea del Sud), dove fu capace di battere nei 100 farfalla la svedese Sarah Sjoestroem.

Un successo significativo perché la scandinava non perdeva una gara in quella specialità da più di sei anni. Un’affermazione seguita da quella più importante, alle Olimpiadi di Tokyo e sempre nelle due vasche della farfalla. Negli anni successivi vanno annotati anche i tre argenti con le staffette nella rassegna iridata di Budapest e l’argento nei 100 farfalla ai Mondiali di Fukuoka del 2023. Ai Giochi di Parigi ha terminato in quinta posizione nell’amato delfino.

“Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato quel momento, quello in cui avrei deciso di appendere la cuffia e gli occhiali. Bene, è arrivato. Mi sto ufficialmente ritirando dal nuoto competitivo. La bambina qui sopra non avrebbe mai nemmeno sognato che qui è dove il suo amore per il nuoto l’avrebbe portata. Sarò breve, ma sono così grata per tutti i ricordi, le persone e i luoghi che ho avuto modo di vivere nuotando. Chiunque abbia incrociato le mie strade non mi ha mai detto che non potevo raggiungere il mio obiettivo di andare alle Olimpiadi. È ancora surreale poter dire che sono “2 x Olympian”. Sono entusiasta di iniziare il prossimo capitolo del mio viaggio di vita, mentre mi imbarco a scoprire chi sono al di fuori del nuoto. Con amore e gratitudine per gli anni di infinito sostegno, Maggie Mac Neil, OLY“, il testo del post su Instagram.

MESSAGGIO SU INSTAGRAM DI MAGGIE MAC NEIL