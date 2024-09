Nuoto, l’Italia eguaglia il record di ori alle Paralimpiadi! Boggioni e Amodeo da urlo

Settima giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto a queste Paralimpiadi 2024. L’Italia ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha portato il complessivo in vasca a 11 ori, 4 argenti e 13 bronzi, eguagliando il numero record di metalli più pregiati dell’edizione di Tokyo a tre giorni dal termine delle prove in vasca. Sono stati quattro i podi odierni (2 ori e 2 bronzi) a essere centrati dalla squadra allenata da Riccardo Vernole.

Nei 100 stile libero S12 Alessia Berra ha concluso in quinta posizione con il crono di 1:01.84, nella prova vinta dalla brasiliana Maria Carolina Gomes Santiago (59.30) a precedere l’ucraina Anna Stetsenko (1:00.39) e la giapponese Ayano Tsujiuchi (1:01.05). Nella Finale dei 400 stile libero S8 un super Alberto Amodeo ha emozionato con una gara coraggiosa. Il nostro portacolori è andato a prendersi l’oro in 4:23.23, facendo la differenza nella quinta e sesta vasca e stringendo i denti nel momento in cui i suoi avversari hanno reagito. Alle sue spalle hanno terminato il canadese Reid Maxwell (4:23.90, record americano) e Andrei Nikolaev (4:24.00).

Il secondo podio del day-7 in casa Italia ha portato la firma di Xenia Francesca Palazzo, di bronzo in 5:00.13 nei 400 stile libero S8. A trionfare è stata la fuoriclasse statunitense Jessica Long, oro in 4:48.74 e 30 medaglie paralimpiche per lei in carriera (17 ori), davanti alla britannica Alice Tai (4:52.24). Nei 50 rana SB2 quinto posto di Emmanuele Marigliano in 1:06.95 nella Finale dominata dal messicano Arnulfo Castorena (59.41).

Nei 50 rana SB3 Monica Boggioni ha confermato il ruolo di favorita ed è andata a prendersi l’oro con il primato europeo e paralimpico di 53.25. Una gara in cui l’azzurra ha fatto la differenza nei secondi 25 metri, toccando la piastra con un fantastico crono. A completare il podio sono state la brasiliana Patricia Pereira dos Santos (58.31) e la spagnola Marta Fernandez Infante (58.63). Quinto Federico Bicelli nei 50 stile libero S7 in 28.53, nella gara vinta dall’ucraino Andrii Trusov (26.38, record del mondo) davanti al colombiano Carlos Daniel Serrano Zarate (27.60) e a Egor Efrosinin (28.02).

Il quarto podio di giornata per l’Italia l’ha firmato una fantastica Giulia Terzi che, dopo il bronzo nei 400 stile libero S7, si è ripetuta nei 100 sl S7 con il crono di 1:10.43. A sei mesi dalla nascita del suo Edoardo, Giulia si è spinta nuovamente al podio paralimpico. Una gara in cui è stata straordinaria la cinese Jian Yuang, oro e record del mondo in 1:09.68 essendo classe S6, davanti alla statunitense Morgan Stickney (1:10.11) e appunto alla nostra portacolori.