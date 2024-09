Nuoto, fioccano i pass per le Finali in casa Italia nel day-4 delle Paralimpiadi

Sono andate in archivio le batterie della quarta giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce dai primi tre giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 13, con la seguente distribuzione: 3 ori, 4 argenti e 6 bronzi.

Nei 100 stile libero S10 Stefano Raimondi e Simone Barlaam hanno staccato il pass per la Finale, rispettivamente con il quarto (53.43) e quinto tempo (53.89). Da sottolineare le prestazioni eccelse degli australiani Rowan Crothers (51.51) e Thomas Gallagher (52.70). Giova ricordare che in questa gara sono accorpati due gradi di disabilità diversi, ovvero S9 e S10 e Barlaam da questo punto di vista è un po’ svantaggiato, essendo l’unico S9 nell’atto conclusivo.

In Finale ci sarà anche Alessia Scortechini, qualificata sempre nei 100 stile libero S10 con il sesto tempo di 1:01.85. La migliore è stata la canadese Aurelie Rivard (1:00.41). Ritroveremo nella sessione serale anche Xenia Francesca Palazzo nei 200 misti SM8: l’azzurra ha siglato il quinto crono di 2:49.65 nella graduatoria comandata da Viktoriia Ischiulova (2:43.20). Niente da fare per Martina Rabbolini nei 100 dorso S11, rimanendo esclusa dall’atto conclusivo con il crono di 1:24.71.

Di totale gestione la prestazione Efrem Morelli che nei 150 misti SM4 è entrato nella sfida della sera con l’ultimo tempo utile di 2:55.11. Sempre con l’ottavo tempo ritroveremo nella Finale dei 150 misti SM3 Emmanuele Marigliano (3:27.39). Il migliore è stato l’australiano Grant Patterson (3:07.88). A conclusione, missione compiuta per Arianna Talamona che in 1:47.49 ha centrato l’accesso alla Finale dei 100 rana SB5, nell’overall guidato dalla britannica Grace Harvey (1:42.73).