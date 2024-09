Nuoto, Carlotta Gilli e Stefano Raimondi coppia d’oro nel day-6 delle Paralimpiadi

Sesta giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto a queste Paralimpiadi 2024. L’Italia ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha portato il complessivo in vasca a 9 ori, 4 argenti e 11 bronzi. Sono stati tre i podi odierni (2 ori e 1 bronzo) a essere centrati dalla squadra allenata da Riccardo Vernole.

Compagine tricolore sull’asse formato da Carlotta Gilli e Stefano Raimondi. L’azzurra, strepitosa protagonista di questa rassegna, ha conquistato la quinta medaglia personale, la seconda d’oro nei 200 misti SM13. Carlotta ha toccato la piastra in 2:25.33 a precedere la statunitense Olivia Chambers (2:25.90) e l’irlandese Roisin Ni Riain (2:27.47). Gilli ha fatto il vuoto con le prime due frazioni a farfalla e a dorso, gestendo in maniera autorevole il ritorno della statunitense a rana e a stile libero.

Il secondo metallo pregiato di questo day-6 l’ha conquistato uno strepitoso Raimondi nei 100 delfino S10, vinti con il crono di 55.02, a precedere l’ucraino Ihor Nimchenko (55.21) e l’australiano Alex Sappy (56.61). Un confronto serratissimo tra l’azzurro e l’ucraino, vinto dal nostro portacolori di grinta sul tocco finale. Quinto l’altro azzurro Riccardo Menciotti (58.99). Per Stefano è la terza medaglia in questi Giochi e sempre d’oro. Il terzo podio odierno in casa Italia è stato conquistato da Federico Bicelli nei 100 dorso S7: bronzo per lui in 1:12.23, alle spalle dei due ucraini Yurii Shenhur (1:09.51) e Andrii Trusov (1:10.42).

Venendo ai piazzamenti, Simone Barlaam si è dovuto accontentare del sesto posto nei 100 dorso uomini S9 (1:03.76) vinti da Yahor Shchalkanau (1:00.76). Nei 200 stile libero S4 Federico Cristiani e Luigi Beggiato si sono classificati in quinta (2:56.85) e settima posizione (3:00.90) nella prova che ha sorriso all’israeliano Ami Omer Dadaon (2:49.26). Settima invece Domiziana Mecenate nei 100 stile libero S3 in 2:12.57, nella gara in cui a prevalere è stata la statunitense Leanne Smith (1:28.81).