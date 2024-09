Nuoto, Antonio Fantin vince e regala il primato d’ori all’Italia nelle Paralimpiadi

Ottava giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto a queste Paralimpiadi 2024. L’Italia ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha portato il complessivo in vasca a 12 ori, 4 argenti e 13 bronzi, battendo il record di ori dell’edizione precedente di Tokyo.

Nei 100 stile libero S6 Antonio Fantin si è rivelato una certezza. Dopo aver fatto sensibilmente la differenza nelle batterie, la Finale ha confermato il margine di vantaggio dell’azzurro, che è andato a prendersi l’oro paralimpico della distanza in 1:03.13, nuovo record della competizione. Alle sue spalle si sono classificati il brasiliano Talisson Henrique Glock (1:05.27) e il francese Laurent Chardard (1:05.28).

Ottava posizione per Martina Rabbolini nella Finale dei 100 rana SB11. L’azzurra ha concluso con il tempo di 1:33.40, nella gara vinta da Daria Lukianenko (1:18.31, record paralimpico) davanti alla cinese Ma Jia (1:19.24, record asiatico) e alla cipriota Karolina Pelendritou (1:21.64).

Nei 100 rana SB12 Alessia Berra ha concluso ai piedi del podio con il crono di 1:21.29, nella Finale in cui la tedesca Elena Krawzow ha firmato il nuovo record del mondo di 1:12.54. A completare il podio sono state la brasiliana Maria Carolina Gomes Santiago (1:15.62) e la cinese Zheng Jietong (1:20.03).

Sesto posto per Xenia Francesca Palazzo nei 50 stile libero S8. La nostra portacolori ha toccato la piastra in 31.90, nella gara in cui la britannica Alice Tai ha trionfato in 29.91, unica ad abbattere il muro dei 30″. Alle sue spalle si sono classificate sul podio la brasiliano Cecilia Kethlen Jeronimo de Araujo (30.31) e Viktoriia Ishchiulova (30.79). In chiusura di giornata, sesta posizione per la staffetta azzurra nella 4×50 mista mixed (2:44.47), nella prova in cui la Cina si è imposta con il crono di 2:24.83 (record del mondo).