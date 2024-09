NASCAR Cup Series 2024, prima ‘Elimination Race’ dei Playoffs a Bristol

Dopo una tappa ricca di colpi di scena presso il Watkins Glen International, la NASCAR Cup Series torna in pista al Bristol Motor Speedway per la prima Elimination Race dei Playoffs. Quattro piloti verranno esclusi dalla corsa al titolo, una sfida decisiva che stabilirà i protagonisti che dalla settimana prossima si daranno battaglia nel Round of 12.

Joey Logano (Penske Ford 22) è l’unico che ha un posto certo nella prossima fase della corsa al titolo dopo l’affermazione di quindici giorni fa presso l’Atlanta Motor Speedway. Gli altri restano tutti in bilico alla vigilia di una prova letteralmente imprevedibile, in cui storicamente sono stati molti i colpi di scena. Il ‘Colosseo’ della NASCAR può regalare moltissime sorprese e letteralmente ribaltare la classifica provvisoria dei Playoffs.

La Cup Series riprende dopo una domenica al ‘Glen’ in cui non sono mancati i colpi di scena, con degli incidenti che hanno pesantemente limitato il campione in carica Ryan Blaney (Penske Ford 12), e soprattutto Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota 11). Il tre volte vincitore della Daytona, disperatamente all’inseguimento del primo titolo in carriera, si trova ora virtualmente eliminato con 6 punti da recuperare nei 500 giri che si terranno nella notte italiana tra sabato e domenica.

Il nativo di Tampa ha vinto a Bristol in primavera, in un weekend caratterizzato dalla gestione delle gomme. Il degrado estremo degli pneumatici ha permesso di vivere una prova ricca di colpi di scena con infiniti cambi di leadership dal primo all’ultimo giro. Hamlin deve recuperare insieme a Brad Keselowski (RFK Racing Ford 6), Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota 19) ed Harrison Burton (Wood Brother Racing Ford 21), rispettivamente a -12, -14 e 20.

Nessuno, ad eccezione di Logano, può in ogni caso stare tranquillo, nel weekend che ci apprestiamo a commentare. Un errore, un incidente, oppure un problema tecnico, possono pregiudicare l’accesso al Round of 12, seconda delle tre parti che da qualche anno a questa parte segnano il percorso verso il Championship 4.

Joey Logano (2014 e 2015), Denny Hamlin (2012, 2019, 2023), Kyle Busch (2009, 2010, 2017), Chris Buescher (2022), Kyle Larson (2021) e Brad Keselowski (2011) sono i piloti in pista che vantano almeno una vittoria nella tradizionale seconda sfida dell’anno nello Stato del Tennessee.

Il circuito, forse il più iconico short track del calendario, ha una lunghezza complessiva di 0.533 miglia, pari a 0.858 km, con quattro pieghe, caratterizzate da una pendenza che varia dai 24 ai 28 gradi. Bristol, aperto nel 1961, ha sempre accolto almeno una competizione valida per la NASCAR Cup Series, ma anche altri eventi sportivi, come match di football americano o di baseball.

CLASSIFICA PLAYOFFS AGGIORNATA

1) #22-Joey Logano, 2094

2) #20-Christopher Bell, 2089

3) #2-Austin Cindric, 2086

4) #48-Alex Bowman, 2084

5) #99-Daniel Suarez, 2079

6) #45-Tyler Reddick, 2073

7) #9-Chase Elliott, 2073

8) #12-Ryan Blaney, 2072

9) #5-Kyle Larson, 2069

10) #24-William Byron, 2068

11) #14-Chase Briscoe, 2049

12) #54-Ty Gibbs, 2049

—————————————–

13) #11-Denny Hamlin, 2043, -6

14) #6-Brad Keselowski, 2037, -12

15) #19-Martin Truex, Jr., 2035, -14

16) #21-Harrison Burton, 2029, -20