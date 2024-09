NASCAR, Kyle Larson domina Bristol. Eliminati dai Playoffs Gibbs, Burton, Keselowski e Truex

Kyle Larson ha letteralmente dominato la tappa di Bristol della NASCAR Cup Series, prima Elimination Race dei Playoffs 2024. Il californiano torna a festeggiare con la Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports dopo una prova perfetta, controllata sin dalle prime fasi con una relativa scioltezza. 28ma affermazione in carriera per l’americano, la quinta della stagione da febbraio ad oggi.

L’ex campione, dopo una difficile prestazione tra Atlanta e Watkins Glen, passa quindi il turno senza particolari problemi in una giornata che ha sancito l’eliminazione dall’ipotetico titolo da parte di Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54), Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6), Harrison Burton (Wood Brothers Racing Ford #21) e Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota #19).

Menzione d’onore per l’ultimo volto citato, beffato nella seconda parte della manifestazione da una penalità per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box. L’ex vincitore della serie, al ritiro al termine del campionato 2024, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver lottato a più riprese per la parte alta della classifica.

Il ‘Colosseo’ della NASCAR sancisce in ogni caso i primi verdetti dei Playoffs, Larson ha colto il successo beffando all’arrivo il teammate Chase Elliott #9, la Toyota Camry #23 23XI Racing di Bubba Wallace e la Toyota #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin.

Pochi giorni di sosta ora prima della sfida in Kansas di domenica prossima, inizio del Round of 12 che eliminerà altri quattro contendenti per il titolo.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES BRISTOL (Playoffs – Round of 16)

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 500 16.494 116.333 15.276 125.609 5

9 RUN Chase Elliott (P) Chv 500 7.088 7.088 16.803 114.194 15.383 124.735 4

23 RUN Bubba Wallace Tyt 500 9.729 2.641 16.366 117.243 15.612 122.905 4

11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 500 10.088 0.359 16.437 116.737 15.528 123.57 4

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 500 10.349 0.261 16.574 115.772 15.523 123.61 4

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 500 11.946 1.597 16.499 116.298 15.666 122.482 4

41 RUN Ryan Preece Frd 500 13.299 1.353 16.773 114.398 15.716 122.092 4

14 RUN Chase Briscoe (P) Frd 500 13.791 0.492 16.602 115.576 15.582 123.142 4

48 RUN Alex Bowman (P) Chv 500 14.077 0.286 16.383 117.121 15.402 124.581 4

1 RUN Ross Chastain Chv 500 14.735 0.658 16.425 116.822 15.849 121.068 4

34 RUN Michael McDowell Frd 499 1 lap 16.519 116.157 15.686 122.326 5

10 RUN Noah Gragson Frd 499 1 lap 16.485 116.397 15.668 122.466 4

2 RUN Austin Cindric (P) Frd 499 1 lap 16.346 117.387 15.765 121.713 4

17 RUN Chris Buescher Frd 499 1 lap 16.513 116.199 15.878 120.846 4

54 RUN Ty Gibbs (P) Tyt 499 1 lap 16.495 116.326 15.680 122.372 4

71 RUN Zane Smith Chv 499 1 lap 16.486 116.39 15.825 121.251 4

24 RUN William Byron (P) Chv 499 1 lap 16.510 116.22 15.522 123.618 4

77 RUN Carson Hocevar Chv 499 1 lap 16.410 116.929 15.616 122.874 4

31 RUN Daniel Hemric Chv 499 1 lap 16.539 116.017 15.749 1