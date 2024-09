NASCAR Cup Series, Buescher svetta a Watkins Glen nell’ultimo giro su Van Gisbergen

Prima affermazione stagionale ed in un road course dopo trentasei tentativi per Chris Buescher. Il #17 di RFK Racing Ford svetta su Shane Van Gisbergen dopo un intenso Overtime a Watkins Glen nella seconda sfida dei Playoffs per quanto riguarda la NASCAR Cup Series. Tante battaglie e colpi di scena per i piloti presenti nella lotta per il titolo, nessuno è però riuscito ad imporsi e di conseguenza a strappare un pass certo per la prossima fase verso il Championship 4.

Il primo giro ha segnato subito il primo colpo di scena della giornata con un problema alla ‘Bus Stop’ che ha coinvolto due protagonisti importanti dei Playoffs come Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) e Ryan Blaney (Team Penske Ford #12). Tutto è stato innescato da una serie di contatti tra curva 4-5 che hanno spinto in testacoda la Chevrolet Camaro #8 RCR di Kyle Busch.

Il campione in carica Blaney ha dovuto subito alzare bandiera bianca insieme al tre volte vincitore della Daytona 500 Hamlin. Il #11 di Joe Gibbs Racing Toyota è riuscito a tornare ai box, il nativo di Tampa è riuscito a ripartire nonostante i tanti danni subiti ed alcuni giri persi.

La strategia è diventata fondamentale senza bandiere gialle, molti si sono fermati prima della chiusura della pit road prima della conclusione della Stage 1. La prima frazione è stata firmata da Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota #19) davanti a Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet #48).

La ripresa delle ostilità ha premiato Trackhouse Racing Chevrolet con Ross Chastain #1 davanti al neozelandese Shane Van Gisbergen #97. Pochi i colpi di scena nella seconda parte della manifestazione che si è conclusa con un clamoroso errore nella penultima piega del tracciato con il messicano Daniel Suarez (Trackhouse Racing Chevrolet #99).

Chastain ha preceduto Van Gisbergen al termine della frazione centrale dell’evento, la coppia di Chevrolet ha iniziato al vertice anche la parte conclusiva della tradizionale tappa al ‘Glen’ della Cup Series. Il restart è stato in ogni caso più che mai concitato ed ha visto un nuovo problema per la Toyota Camry #11 di Denny Hamlin, out contro le barriere della ‘Esses’ dopo un contatto con Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) e Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5).

La prova si è infiammata a meno di 8 giri dalla fine dopo una bandiera gialla per dei detriti lasciati da Harrison Burton (Wood Brothers Racing Ford #21). Una foratura ha rallentato l’americano, presente ai Playoffs grazie ad una strepitosa affermazione nel penultimo atto della regular season a Daytona. Chris Buescher ha condotto il restart con la Ford Mustang #17 del RFK Racing, lo statunitense ha tentato di difendersi dal ‘kiwi’ Van Gisbergen #16 e dal resto della concorrenza.

Le concitate fasi iniziali hanno però limitato altri due volti noti per i Playoffs come l’ex campione Brad Keselowski ed il vincitore della Daytona 500 William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24). Contatto clamoroso tra i due all’uscita della ‘Esses’,incidente innescato dalla Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano.

La tappa nel ‘Glen’ della NASCAR Cup Series si è protratta all’Overtime dopo un nuovo contatto in fase di ripartenza che ha tradito altri due piloti in lizza per il titolo: Martin Truex e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45). Buescher ha tenuto, invece, il primato, fedelmente seguito da Carson Hocevar (Spire Motorsports Chevrolet #77) e Van Gisbergen.

I tre citati si sono contesi la vittoria con il perfetto attacco del neozelandese di Kaulig Racing in curva 1 nei confronti di Buescher. Il pluricampione del Repco Supercars Championship che da quest’anno corre full-time in NASCAR Xfinity Series ha tentato di allungare, ma è stato tradito nel final lap dalla ‘Bus Stop’ di Watkins Glen. La Chevrolet Camaro #97 targata WeatherTech è stata recuperata dalla Ford #17 del RFK Racing, l’assalto dell’americano è stato portato al ‘Loop’ sfruttando alla perfezione una piccola imperfezione del rivale.

Il 31enne texano non ha lasciato scampo al neozelandese che successivamente ha tentato di recuperare nelle ultime due curve. Terza piazza per Hocevar, abile a precedere Chastain, Zane Smith (Spire Motorsports Chevrolet #77) e Chase Briscoe (Stewart-Haas Racing Ford #14) che è stato il migliore in pista tra i presenti ai Playoffs.

Prossima tappa tra una settimana, la prima Elimination Race dei NASCAR Playoffs presso la spettacolare location del Bristol Motor Speedway.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES GLEN (Playoffs – Round of 16)

17 RUN Chris Buescher Frd 92 1:14.352 118.625 1:13.488 120.02 3

16 RUN Shane Van Gisbergen Chv 92 0.979 0.979 1:15.692 116.525 1:13.231 120.441 3

77 RUN Carson Hocevar Chv 92 2.921 1.942 1:15.329 117.086 1:13.576 119.876 4

1 RUN Ross Chastain Chv 92 3.311 0.390 1:15.686 116.534 1:13.469 120.051 3

71 RUN Zane Smith Chv 92 3.739 0.428 1:16.020 116.022 1:13.758 119.58 6

14 RUN Chase Briscoe (P) Frd 92 3.843 0.104 1:15.889 116.222 1:13.695 119.682 3

34 RUN Michael McDowell Frd 92 3.951 0.108 1:16.072 115.943 1:13.721 119.64 4

7 RUN Corey LaJoie Chv 92 4.265 0.314 1:15.225 117.248 1:13.660 119.739 4

41 RUN Ryan Preece Frd 92 4.534 0.269 1:16.033 116.002 1:13.950 119.27 8

2 RUN Austin Cindric (P) Frd 92 4.601 0.067 1:15.260 117.194 1:13.753 119.588 4

10 RUN Noah Gragson Frd 92 5.065 0.464 1:15.711 116.496 1:13.735 119.618 4

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 92 5.198 0.133 1:15.488 116.84 1:13.578 119.873 6

99 RUN Daniel Suarez (P) Chv 92 5.575 0.377 1:15.675 116.551 1:13.697 119.679 7

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 92 5.924 0.349 1:15.859 116.268 1:13.634 119.782 5

22 RUN Joey Logano (P) Frd 92 6.414 0.490 1:16.059 115.963 1:13.845 119.439 4

38 RUN Todd Gilliland Frd 92 6.443 0.029 1:16.805 114.836 1:14.186 118.89 6