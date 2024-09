MotoGP, orari warm-up e gara GP Emilia-Romagna 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani il Misano World Circuit Marco Simoncelli sarà teatro del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento consecutivo sulla pista romagnola e quattordicesimo capitolo stagionale del Motomondiale. In MotoGP l’attesa è tutta per una corsa al titolo che coinvolge ancora quattro piloti, racchiusi in appena 62 punti.

Francesco Bagnaia scatta dalla pole position davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini, per una prima fila tutta Ducati. Fari puntati anche sulla possibile rimonta dalla settima posizione di Marc Marquez, che dovrà però superare Marco Bezzecchi e le KTM di Brad Binder e Pedro Acosta per provare a raggiungere il gruppo in lotta per il podio.

Le tre gare odierne del Motomondiale a Misano verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile vedere le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 13.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP EMILIA-ROMAGNA MOTOGP 2024

Domenica 22 settembre

Ore 8.40 Warm-up MotoGP a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.00 Gara Moto3 a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.15 Gara Moto2 a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.00 Gara MotoGP a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 13.05, di Moto2 alle 14.20 e di MotoGP alle 16.05.