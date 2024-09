MotoGP, Francesco Bagnaia: “Un 2° posto che va bene per il Mondiale. Marquez era troppo forte in queste condizioni”

Francesco Bagnaia ha chiuso il Gran Premio di San Marino di MotoGP al 2° posto. Si tratta di un risultato estremamente prezioso in ottica Mondiale, poiché Jorge Martin ha perso la scommessa di cambiare moto nel momento in cui ha cominciato a piovere. L’iberico è sprofondato in classifica, a differenza dell’italiano, rimasto viceversa in pista.

Pecco ha stretto i denti, è stato superato da Marc Marquez nelle concitate fasi di aderenza precaria, dopodiché – una volta tornati a condizioni di asciutto pieno – non ha avuto modo di riprendere El Trueno de Cervera, involatosi verso il secondo successo consecutivo.

Il ventisettenne piemontese ha tuttavia ragione di sorridere, in quanto ha quasi azzerato il distacco accumulato in classifica generale. Dal -26 successivo alla Sprint di sabato, è passato a -7. Ecco quanto dichiarato a caldo dal Campione del Mondo in carica, appena sceso dalla moto e prima ancora di partecipare alla cerimonia del podio.

“Sicuramente oggi è andata meglio di ieri. Ieri avrei potuto vincere, ne avevo l’opportunità, ma non sono stato in grado di coglierla. Oggi il secondo posto era il massimo che potevo ottenere. Marc era troppo in forma, soprattutto con queste condizioni. Ho provato a riprenderlo, ma quando ho capito di non poterci riuscire, ho lasciato perdere.

Forse la prossima volta, quando sarò al 100% della forma, andrà diversamente. Di sicuro ci riproverò, ma in queste condizioni è superiore. Comunque, va bene così nell’ottica del campionato. Ho recuperato 19 punti su Martin e, se non avesse piovuto, di certo non ne avrei guadagnati così tanti”.