MotoGP, Enea Bastianini: “Stavolta voglio fare di più, i test mi hanno aiutato”

Enea Bastianini ha le idee chiarissime in vista del GP dell’Emilia Romagna, quattordicesima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP, in scena ancora una volta nel mitico circuito di Misano Adriatico. Il pilota del Team ufficiale Ducati vuole infatti conquistare un altro piazzamento di lusso, nella speranza di migliorare la terza piazza già ottenuta sul tracciato romagnolo due settimane fa.

Il classe 1997 ha svelato tutte le sue sensazioni alla vigilia del fine settimana in occasione della classica conferenza stampa di presentazione, dichiarando di essere pronto per competere con i soliti Francesco “Pecco” Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez, ovvero la triade più competitiva della stagione:

“Penso che potrebbe essere diverso questa volta – ha detto Bastianini – Vedremo cosa succederà. Io cercherò di fare del mio meglio per arrivare sul podio. Ma voglio fare di più, cercherò di vincere. È importante stare in prima o in seconda fila nelle qualifiche per cercare di chiudere davanti. Ho fatto dei buoni test, credo di avere trovato qualcosa che penso mi potrà aiutare durante il weekend“.

Il nativo di Rimini ha poi parlato della differenza di pressione tra lui e i tre avversari più quotati: “Dipende dalla percezione della loro pressione. Per lottare per il titolo devi essere sempre al top e devi avere bisogno di fare un passo più. Quindi sì, forse sono un po’ meno sotto pressione rispetto a loro, ma non credo che questo cambi molto le carte in tavola che sono le stesse per tutti. Voglio portare a casa più podi e più vittorie possibile“.

Il punto interrogativo infine saranno le performance dei vari centauri, alle prese ormai con un circuito che hanno avuto modo di sperimentare non solo nella gara precedente, ma anche nei test: “Correre di nuovo a Misano? Ci sono vantaggi e svantaggi. I gap saranno molto limitati per tutti i piloti, bisogna trovare le giuste soluzioni“.