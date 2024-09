MotoGP, Enea Bastianini: “La pista dell’Indonesia è una delle mie preferite. E’ il momento di spingere”

Parola d’ordine: continuare a spingere. Scalda i motori Enea Bastianini, pronto ad affrontare da protagonista anche il GP dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 in scena questo fine settimana presso il circuito di Mandalika.

Il pilota della Ducati, forte del successo della scorsa settimana in quel di Misano, è intenzionato a battagliare anche nella prima tappa del tour asiatico, cercando di mettere i bastoni tra le ruote ai primi due della classe, ovvero Jorge Martin e Francesco “Pecco” Bagnaia. Il nativo di Rimini ha svelato le sensazioni alla vigilia delle prove libere nella conferenza stampa di rito organizzata per il media day del giovedì.

“La pista indonesiana è una delle mie preferite, è stato anche il tracciato in cui sono rientrato l’anno scorso dopo l’infortunio; penso di poter essere veloce anche in questa pista, è diversa dalle altre – Ha detto “Bestia” – L’asfalto sarà sporco domani, ma poi migliorerà. Dobbiamo avere la situazione chiara e mantenere fiducia e positività”.

Bastianini è poi tornato sul sorpasso, non poco discusso, su Martin che gli ha consentito di vincere il GP dell’Emilia Romagna: “Non sono sorpreso che se ne sia parlato: ho cercato di prendere la traiettoria esterna per evitare l’incidente, se non ci fosse stato il contatto non sarei rimasto sulla linea“.

I piloti, ora che è iniziata la lunga trasferta asiatica, dovranno fare i conti con i tempi di recupero: “Non è semplice essere al 100% ovunque. A volte non patisci più di tanto il jet-lag, altre volte sì. Ma è una situazione simile per tutti. Dopo il Giappone io tornerò a casa, poi affronteremo un altro volo molto lungo e mi sentirò stanco. Ma non credo che sarà un problema“.

Nello sprint finale ci saranno tanti punti in palio: “Non è difficile: devo attaccare, cercare di vincere tante gare. La prima parte dell’anno ho cercato di essere costante e di portare a casa il maggior numero di punti senza rischiare troppo. Era più importante trovare feeling con il team e con la moto. Poi ho cambiato programma: è il momento di spingere: ci sono tanti punti da recuperare“.

Bastianini ha infine espresso una sua opinione circa nuovo calendario della stagione 2025: “Credo che venti o ventuno gare sia il numero più giusto. All’inizio della stagione avremo delle corse molto difficili in posti diversi. Ma il calendario è questo e bisognerà adeguarsi“.