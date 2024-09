Max Sirena promuove Luna Rossa: “Bilancio positivo, erano le condizioni ideali di Ineos”

Luna Rossa e INEOS Britannia sono in perfetta parità dopo la prima giornata dedicata alla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Team Prada Pirelli si è imposto nella regata d’apertura dopo un’eccellente partenza, mentre nella seconda prova si è inchinata dopo un avvincente testa a testa iniziale. I due equipaggi sono sullo stesso livello e si preannuncia una serie molto equilibrata al meglio delle tredici regate nelle acque di Barcellona.

Lo skipper Max Sirena ha analizzato la prestazione offerta dai suoi ragazzi in un giovedì caratterizzato anche dal trionfo nella America’s Cup giovanile (Marco Gradoni e compagni si sono imposti nel torneo riservato agli under 25, battendo American Magic in finale): “Giornata positiva. Abbiamo iniziato con la vittoria dei giovani alla Youth America’s Cup e vedere l’emozione nei loro occhi all’arrivo ti dà la carica, sono davvero felice per loro. Oggi abbiamo fatto le prime due regate delle finali Louis Vuitton Cup con Ineos Britannia”.

Il leader di Luna Rossa ha poi proseguito: “La prima è stata molto bella, ma anche la seconda che abbiamo perso, alla fine ci lascia un giudizio positivo perché abbiamo regatato bene. Analizzeremo quello che potevamo fare meglio ma il bilancio complessivo è certamente buono, perché queste erano forse le condizioni ideali per loro e quindi abbiamo imparato tanto. Domani ci prepariamo al meglio per le regate di sabato e di domenica”.