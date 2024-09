Max Sirena: “La scelta di Ineos non era scontata”. E poi avvisa: “Chi arriverà in finale sarà più preparato…”

Giornata di vigilia per Luna Rossa, che sabato 14 settembre inizierà la propria avventura nelle semifinali della Louis Vuitton Cup. Il sodalizio italiano, reduce dalle due sconfitte rimediate contro INEOS Britannia nel round robin, se la dovrà vedere contro American Magic. James Spithill e compagni saranno impegnati nelle prime due regate nelle acque di Barcellona, con l’intento di tornare al successo nel torneo degli sfidanti e di muovere i primi passi versio l’atto conclusivo.

La compagine statunitense è particolarmente temibile e si preannuncia un avversario ostico, come ha evidenziato lo skipper Max Sirena durante la conferenza stampa: “Ineos Britannia ha fatto una scelta che molti avevano previsto, ma non era affatto scontata. Noi regateremo con American Magic, ma cambia poco perché comunque l’obiettivo principale del team è andare il più lontano possibile e per questo dobbiamo affrontare tutti gli altri. L’obiettivo è sempre lo stesso: vincere una regata alla volta e passare il turno”.

Il leader di Team Prada Pirelli si è poi soffermato su altri aspetti e ha suonato la carica in vista dell’imminente appuntamento contro l’equipaggio di Tom Slingsby: “Siamo pronti a tutto. Quelli con gli americani saranno match molto interessanti, ci sarà da divertirsi. Certamente chi dei due arriverà in finale, ci arriverà molto più preparato. Ci siamo preparati bene in questi giorni. Abbiamo fatto tantissimi brief e riunioni “one to one” quindi chiedo che l’umore del team sia alto, non è cambiato niente, siamo pronti per regatare”.