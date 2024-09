Mattia Furlani quinto a Zurigo sotto la pioggia e vola alle finali di Diamond League. Tentoglou sconfitto

Mattia Furlani ha concluso al quinto posto la gara di salto in lungo andata in scena a Zurigo (Svizzera), sede dell’ultima tappa della Diamond League prima delle Finali che si disputeranno il 13-14 settembre a Bruxelles. Il giovane talento laziale, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è reso protagonista di un balzo da 7.91 metri (0,3 m/s di vento contrario) piazzato al terzo assalto, quando era con le spalle al muro dopo i due nulli iniziali. L’azzurro ha poi proseguito con un nullo e un 7.79, non riuscendo a rientrare nelle prime tre posizioni che garantivano un ulteriore assalto.

Mattia Furlani era alla sua seconda uscita agonistica dopo essere salito sul podio ai Giochi: lo scorso 22 agosto era stato sesto nella tappa della massimo circuito internazionale itinerante andata in scena a Losanna. Il primatista mondiale juniores (8.38 metri) è restato sotto il muro degli otto metri, ma la pioggia che si è abbattuta sullo Stadio Letzigrund non ha certamente aiutato il vice campione d’Europa e argento iridato al coperto, che si è qualificato per gli atti conclusivi della prossima settimana.

Il giamaicano Wayne Pinnock, argento a cinque cerchi, ha vinto con un bel balzo da 8.18 metri (0,9 m/s di brezza in faccia) siglato al secondo assalto ed è riuscito a battere il greco Miltiadis Tentoglou. Il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa si è dovuto accontentare della seconda posizione (8.02) davanti al padrone di casa Simon Ehammer (7.98) e al britannico Jacob Fincham-Dukes (7.92).