Mattia Furlani quarto alle finali di Diamond League: chiusa una stagione da sogno, Gayle in trionfo

Mattia Furlani ha chiuso al quarto posto la gara di salto in lungo che ha animato le finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurro ha aperto la gara con un balzo da 7.88 metri (0,3 m/s di vento a favore), ma a seguire non è più riuscito a spiccare il volo: due nulli, 7.83, 6.39 e un nullo in chiusura.

Il giovane talento laziale era chiaramente scarico e con poche energie nel serbatoio in chiusura di una stagione davvero stellare: medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, argento agli Europei di Roma, argento ai Mondiali Indoor di Glasgow. Il 19enne archivia un’annata agonistica encomiabile e ora si dedicherà alla preparazione invernale per presentarsi ancora più forte nel 2025, quando sarà chiamato a confermare il suo status di eccellenza della specialità a livello mondiale.

Mattia Furlani ha accarezzato il podio in questa gara a Bruxelles (Belgio), ma all’ultimo assalto ci ha pensato il greco Miltiadis Tentoglou a farlo scivolare indietro di una posizione. Il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa ha infatti piazzato una stoccata da 8.15 metri, utile per chiudere in terza piazza alle spalle dello svizzero Simon Ehammer (8.16) e del giamaicano Tajay Gayle (8.28).

Il bronzo iridato in carica è riuscito a imporsi dopo l’amara eliminazione in qualificazione alle Olimpiadi e ha conquistato il tanto ambito diamantone con gli annessi 30.000 dollari di premio, mentre i suoi connazionali Carey McLeod (7.85) e Wayne Pinnock (7.43) hanno chiuso al quinto e sesto posto.