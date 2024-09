Luna Rossa trionfa coi giovani. Gradoni: “Navigato meglio degli avversari”. Ugolini: “Attuato il piano”

Luna Rossa ha vinto la prima edizione della Youth America’s Cup, ovvero la versione giovanile della competizione sportiva più antica al mondo. Il torneo riservato agli under 25, andato in scena nelle acque di Barcellona, è stato dominato in lungo e in largo dal sodalizio italiano, che ha ampiamente meritato il trofeo dopo aver giganteggiato nella finale secca disputata contro American Magic.

Team Prada Pirelli mette in bacheca il titolo e ora sogna in grande anche con la formazione maggiore, che oggi pomeriggio inizierà la finale della Louis Vuitton Cup contro INEOS Britannia per meritarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Il quartetto a bordo ha fatto grande festa dopo avere tagliato il traguardo, esultando per un risultato di grande spessore tecnico e che testimonia la caratura dei giovani velisti italiani.

Il timoniere Marco Gradoni ha espresso la propria soddisfazione: “Appena abbiamo visto che hanno preso la penalità abbiamo seguito il nostro piano, abbiamo preso vantaggio e sono orgoglioso di tutto il team. È stata una settimana bellissima, sapevamo che c’erano avversari forti ma abbiamo navigato meglio di loro e siamo riusciti a vincere. Abbiamo lavorato duramente per questo: il risultato è arrivato, ringrazio gli allenatori“.

L’altro timoniere Gianluigi Ugolini ha aggiunto: “Difficile esprimersi, non me ne rendo ancora conto, non so cosa dire. La giornata era difficile, noi avevamo un piano ben preciso e siamo riusciti ad attuarlo: grazie a tutti“.