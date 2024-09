Luna Rossa perde senza gareggiare: problema di affidabilità, Ineos sul 2-1

La sfortuna si è abbattuta su Luna Rossa durante la terza giornata dedicata alla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il vento che soffiava a 22-23 nodi, dunque oltre il limite massimo di 21,5 imposto dal regolamento per dare il via alle regate, ha costretto il comitato a rinviare continuamente la prima regata prevista per il pomeriggio nelle acque di Barcellona (il limite massimo è 21,5).

Dopo una trentina di minuti di slittamenti, sulla barca italiana ha fatto capolino un problema tecnico decisamente importante. Si è infatti rotta la stecca in carbonio nella parte superiore della randa, ovvero il sostegno alto della vela posteriore (quella più grande). La stecca ha così bucato la vela e ha costretto l’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena a iniziare le operazioni di sostituzione, che in condizioni normali possono richiedere anche una trentina di minuti.

Proprio in quel frangente, però, il vento è sceso sotto i 21,5 nodi e così il comitato di regata ha dato il via a gara-3. Luna Rossa non ha potuto partire visto che era nel pieno della sostituzione della randa ed è stata squalificata, mentre INEOS Britannia era perfettamente in volo, ha tagliato regolarmente la linea di partenza e ha così portato a casa una vittoria importantissima. Ben Ainslie e compagni si sono così portati in vantaggio per 2-1 nella serie al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette guadagna il diritto di fronteggiare i Kiwi per cercare di alzare al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo.

James Spithill e compagni dovranno prodigarsi per sostituire la randa in tempo utile e farsi trovare pronti per gara-4, che andrà in scena nella seconda parte del pomeriggio (al momento il comitato ha annunciato il via alle ore 15.25, ma vedremo se il vento sarà nei limiti imposti). L’auspicio è che Luna Rossa risolva la criticità e che si presenti al meglio per cercare di tornare alla vittoria e pareggiare la serie sul 2-2: andare sotto per 3-1 prima del giorno di riposo sarebbe pesantissimo dal punto di vista psicologico.