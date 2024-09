Luna Rossa, Molineris: “Le sconfitte con Ineos ci hanno fatto crescere. Ogni giorno devi migliorare più degli avversari”

Luna Rossa ha sconfitto American Magic nelle due regate disputate oggi pomeriggio nelle acque di Barcellona e si è così portata sul 2-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup, serie al meglio delle nove gare che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo. Il sodalizio italiano ha operato un doppio sorpasso ai danni degli statunitensi, dopo essere partita male ed essere stata costretta a una complicata rincorsa su Tom Slingsby e compagni.

Il trimmer Umberto Molineris ha fatto un punto della situazione ai microfoni di OA Sport ed è tornato anche sulle sconfitte subite contro INEOS Britannia nel round robin: “Ogni giorno che scendiamo in acqua miglioriamo qualcosa, l’obiettivo è quello di migliorare più degli altri e portare a casa le regate. Da velisti non ci piace perdere le regate, ma bisogna prendere il buono anche dalle sconfitte e capire cos’è successo. Le sconfitte, se prese in maniera critica, ti portano a fare dei miglioramenti“.

Il velista di Team Prada Pirelli si è soffermato anche sulle regate combattute di oggi contro American Magic, facendo capire come confronti così serrati possano essere un bene per la crescita agonistica dell’equipaggio: “Regate come quelle delle semifinali ti aiutano a capire piccoli errori che magari non vedi vincendo con un chilometro di vantaggio“.

Un passaggio interessante anche sul doppio timoniere, adottato da Luna Rossa in maniera rivoluzionaria nell’edizione di tre anni fa (con Francesco Bruni e James Spithill, come quest’anno) e ora copiato da tutte le avversarie: “Ora lo sanno tutti. Ad Auckland era un grosso vantaggio, c’erano manovre che gli altri non potevano pensare, noi eravamo agili e dinamici. Il livello si è equilibrato, noi abbiamo due espertissimi di match race ma anche gli altri imparano, ora è sicuramente più aperto“.