Luna Rossa-Ineos, previsto vento forte per i primi giorni. Ben Ainslie gongola…

-2. Mancano ormai due giorni all’inizio di Luna Rossa-INEOS Britannia, finale della Louis Vuitton Cup 2024 che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. L’ultimo atto della Challenger Selection Series si disputerà al meglio delle 13 regate, quindi avrà la meglio il primo team che raggiungerà quota 7 punti.

Il calendario, meteo permettendo (in caso di eventuali rinvii verranno utilizzate anche delle giornate supplementari per recuperare), prevede due match race al giorno il 26, 28 e 29 settembre, poi l’1, il 2 ed il 4 ottobre, con l’eventuale spareggio sul 6-6 sabato 5 ottobre. Le condizioni del campo di regata potrebbero ovviamente influenzare l’andamento della serie, favorendo maggiormente le caratteristiche di una delle due barche.

Le prime due gare (giovedì 26 settembre) dovrebbero andare in scena con vento forte, tra i 13 ed i 15 nodi ma con possibili raffiche anche superiori ai 20 nodi (il limite massimo è fissato a 21 nodi per poter regatare con gli AC75 a Barcellona), mentre la situazione è ancora molto incerta nel weekend con l’intensità del vento che potrebbe diminuire progressivamente tra sabato e domenica.

Le condizioni meteo del day-1 sono quasi inedite per questa edizione della Louis Vuitton Cup, ma lo scafo britannico sembra particolarmente competitivo proprio con vento forte e onda formata (le stime indicano addirittura 1/1,5 metri per giovedì) per quanto visto nelle battute conclusive del round robin. In ogni caso Luna Rossa si sta dimostrando una barca all-round, in grado di competere sempre ad alto livello e contro chiunque.