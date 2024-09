Luna Rossa-Ineos Britannia, chi entra da destra e da sinistra? L’ordine delle regate di sabato 28 settembre

Luna Rossa e INEOS Britannia si apprestano a tornare in acqua a Barcellona per proseguire la finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. I due sodalizi ripartiranno da una situazione di perfetta parità (1-1), nella giornata di sabato 28 settembre si disputeranno altre due regate il cui risultato avrà un peso specifico enorme nella serie al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette si guadagna la possibilità di affrontare i Kiwi per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo.

Dopo il pareggio in condizioni di vento estremo (19-21 nodi), si dovrebbe gareggiare con una brezza più leggera (7-11 nodi) e dovrebbe materializzarsi un nuovo testa a testa estremamente equilibrato, appassionante e avvincente tra due equipaggi sulla carta molto vicini nei valori in termini agonistici. Gara-3 scatterà alle ore 14.10, poi a seguire (alle ore 15.15) ci sarà spazio per gara-4, salvo rinvii o cancellazioni in caso di vento troppo morbido (sono necessari almeno 6,5 nodi per dare via al confronto, al di sotto le barche non riuscirebbero ad alzarsi in volo sui foil).

INEOS Britannia aveva scelto la modalità di ingresso nel cancello di pre-partenza. Nella prima regata era entrata da destra, mentre Luna Rossa si era approcciata da sinistra. Il confronto proseguirà con questa alternanza, ma con un’inversione: britannici da sinistra per gara-3 (dunque entreranno 2’10” prima del via effettivo) e italiani da destra (due minuti prima dello start), Spithill e compagni da sinistra per gara-4. Si proseguirà poi domenica 29 settembre con gara-5 (Luna Rossa da sinistra) e gara-6 (INEOS da sinistra).