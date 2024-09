Luna Rossa in finale di Louis Vuitton Cup per la quinta volta: i precedenti

Luna Rossa Prada Pirelli batte American Magic in otto regate (5-3) e raggiunge Ineos Britannia in finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Un risultato di assoluto prestigio per il sodalizio italiano, che disputerà per la quinta volta l’ultimo atto della Challenger Selection Series.

In passato Luna Rossa si era spinta fino a questo punto della manifestazione nel 2000, 2007, 2013 e 2021, riuscendo in due occasioni a vincere la finale e a diventare così il Challenger ufficiale di Coppa America. Il sindacato azzurro del patron Patrizio Bertelli debuttò a Auckland nel 2000 sconfiggendo AmericaOne allo spareggio (5-4) nella finale di Louis Vuitton Cup per poi cedere nettamente ai Kiwi in America’s Cup.

Brutta sconfitta sempre contro New Zealand anche a Valencia 2007 (5-0) e a San Francisco 2013 (7-1) nella finale della Challenger Selection Series, mentre tre anni fa arrivò una schiacciante vittoria per 7-1 nel golfo di Hauraki contro i britannici di Ineos e a seguire il ko contro i padroni di casa neozelandesi nella finale della 36ma Coppa America.