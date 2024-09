Luna Rossa fortunata, ma adesso trema: Ineos più veloce di poppa con poco vento?

Luna Rossa può ritenersi fortunata per quanto successo nella seconda giornata della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. INEOS Britannia era infatti in vantaggio di 600 metri a metà del quinto lato della regata odierna, ma lo scafo di Ben Ainslie e compagni è sceso dai foil come era capitato pochi secondi prima agli uomini dello skipper Max Sirena.

Il vento troppo leggero non ha permesso ai due scafi di riprendere il volo e nessuno è riuscito a giungere al traguardo entro i 45 minuti previsti dal regolamento, dunque il confronto odierno si è concluso con un nulla di fatto: Team Prada Pirelli ha scongiurato una sconfitta che sembrava ormai molto vicina, ha incamerato quello che nei fatti è un pareggio e la serie resta in perfetta parità (1-1, dopo il doppio confronto disputato giovedì pomeriggio sotto una brezza sostenuta).

Si ritornerà in acqua domenica 29 settembre per altre due regate, ma dopo la fortuna Luna Rossa inizia un po’ a tremare. Si diceva che James Spithill e compagni fossero favoriti con vento leggero e il pareggio di due giorni fa era stato accolto con favore anche da Max Sirena poiché la brezza sostenuta era più congeniale alla compagine britannica, ma la regata odierna ci ha detto che INEOS Britannia è molto veloce anche con le folate deboli.

Indicazioni poco confortanti per il prosieguo della serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette). Ben Ainslie e compagni sembrano infatti molto veloci di poppa con poco vento: nel secondo lato odierno hanno operato un sorpasso rimarchevole ai danni di Luna Rossa, dopo però che gli italiani avevano recuperato in maniera perentoria una ventina di secondi, a dimostrazione delle condizioni ballerine di vento che hanno fatto capolino a Barcellona.

Si è detto più volte che le due barche si equivalgono, per il momento è forse difficile fare pendere la bilancia da una parte o dall’altra, anche se il Challenger of Record sta impressionando per qualità di manovra e velocità della barca, per non parlare delle partenze. Luna Rossa dovrà cercare di fare la differenza domani con un vento che dovrebbe soffiare tra 12 e 14 nodi secondo le previsioni della vigilia, la sensazione è che chi andrà sotto nel punteggio potrebbe davvero andare in confusione.