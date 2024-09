Luna Rossa cambia tattica con i cyclors: due cambi tra prima e seconda regata con American Magic

I cyclors sono uno dei temi caldi degli ultimi giorni a Barcellona, dove sta andando in scena la Louis Vuitton Cup. Gli uomini che pedalano a bordo delle barche si stanno rivelando particolarmente importanti e i watt che sono in grado di produrre hanno una grande importanza nell’economia delle intere regate. Lo sforzo profuso da questi atleti è enorme per venti minuti e dunque c’è bisogno di una certa freschezza fisica per essere performanti e contribuire in maniera positiva al risultato dell’equipaggio.

Il miglior team di cyclors sembra essere a disposizione di INEOS Britannia, mentre in seno a Luna Rossa sembrano esserci alcune fragilità. Team Prada Pirelli ha sempre operato massimo un cambio tra una regata e l’altra in programma nella stessa giornata, ma per la doppia sfida odierna contro American Magic sembrano esserci delle novità importanti. Lo skipper Max Sirena ha infatti deciso di adottare due sostituzioni tra gara-3 e gara-4, con il punteggio sul 2-0 in favore del sodalizio italiano.

La serie di semifinale riprenderà con questo quartetto a pedalare: Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi, Cesare Gabbia. Nel secondo scontro diretto, invece, Liuzzi e Gabbia verranno rimpiazzati da Luca Kirwan e Paolo Simion per affiancare Rosetti e Voltolini. I timonieri saranno sempre James Spithill e Francesco Bruni, mentre tra i trimmer vedremo all’opera Andrea Tesei e Umberto Molineris.