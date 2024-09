Luna Rossa apre da sinistra contro Ineos: scelti gli ingaggi in pre-partenza per la Louis Vuitton Cup

Luna Rossa e INEOS Britannia si apprestano a dare vita alla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. I due sodalizi si fronteggeranno in una serie al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo e si guadagna la possibilità di affrontare i Kiwi per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Si preannuncia un testa a testa estremamente equilibrato, appassionante e avvincente tra due equipaggi sulla carta molto vicini nei valori in termini agonistici.

Luna Rossa è reduce dall’affermazione per 5-3 contro American Magic in semifinale, mentre INEOS Britannia ha regolato Alinghi per 5-2. Gli uomini dello skipper Max Sirena cercheranno di replicare il successo ottenuto tre anni fa nella baia di Auckland contro Ben Ainslie e compagni, che questa volta sono però molto agguerriti e teoricamente più quotati rispetto all’ultima spedizione. La corazzata britannica ha vinto gli ultimi due precedenti, disputati un paio di settimane fa nelle acque di Barcellona: l’ultimo incrocio nel round robin e lo spareggio per il primo posto nella fase a gironi.

INEOS Britannia ha scelto anche la modalità di ingresso nel cancello di pre-partenza: nella prima regata INEOS Britannia entrerà da destra, dunque due minuti prima dello start effettivo, mentre Luna Rossa entrerà da sinistra, dunque 2’10” prima del via. Si procederà dunque con alternanza: britannici da sinistra per gara-2 e gara-3, italiani da sinistra per gara-4 e gara-5, INEOS da sinistra per gara-6 e gara-7, Luna Rossa da sinistra per gara-8 e gara-9, Ainslie e compagni da sinistra per gara-10 e gara-11, Spithill e compagni da sinistra per gara-12 e gara-13.