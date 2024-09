Louis Vuitton Cup, previsioni meteo per le semifinali: attenzione a vento e rischio rinvii

Si preannuncia un vento molto leggero per i primi due giorni delle semifinali della Louis Vuitton Cup: tra sabato 14 e domenica 15 settembre, infatti, la brezza sarà poco sostenuta a Barcellona e naturalmente condizionerà le regate, con il concreto rischio di possibili rinvii come si è visto più volte durante il round robin.

Le previsioni meteo parlano di 5-7 nodi per sabato e di 6-9 nodi per domenica: ricordiamo che da regolamento devono esserci almeno 6,5 nodi per regatare, ma è meglio averne 7-8 nodi per alzarsi in volo. Quantomeno è sempre previsto sole pieno nella località spagnola, proprio come lunedì 16 settembre quando il vento dovrebbe alzarsi a 6-10 nodi.

Le semifinali dovrebbero completarsi tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre (naturalmente salvo rinvii di varia natura), ma anche per quei giorni non è annunciata una brezza sostenuta: 6-10 nodi per mercoledì e 7 nodi per giovedì, davvero sempre al limite. Ricordiamo che la composizione delle semifinali verrà comunicata venerdì, quando INEOS Britannia svelerà il proprio sfidante.