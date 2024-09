Louis Vuitton Cup, Luna Rossa imbattuta: Alinghi ko e quarta vittoria, ma New Zealand mostra i muscoli

Nelle acque di Barcellona si è concluso il primo round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Luna Rossa ha sconfitto Alinghi e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva, confermandosi al comando della classifica generale a punteggio pieno. Il sodalizio italiano si è imposto con 24 secondi di margine al termine di una regata che si è rivelata comunque incerta per merito degli svizzeri, apparsi in crescita rispetto agli ultimi giorni in condizioni di vento attorno a 10-11 nodi (più elevato rispetto a venerdì e sabato).

James Spithill e compagni sono partiti appaiati agli avversari, hanno poi preferito andare sul lato sinistro del campo di regata, sono risultati più veloci e hanno operato il sorpasso. Gli avversari hanno cercato di tenere botta in bolina, ma poi in poppa è emersa la velocità più elevata di Team Prada Pirelli, che è volata avanti di 500 metri e ha poi conservato un margine rassicurante per conservare l’imbattibilità nella manifestazione.

INEOS Britannia ha regolato Orient Express nonostante due penalità che l’hanno obbligata a cedere 75 metri: la prima per essere partita in anticipo, l’altra nel secondo tratto di bolina per una virata troppo ravvicinata nei confronti dei francesi. Nel corso dell’ultimo tratto di bolina, però, Ben Ainslie e compagni riescono finalmente a sfoderare tutta la loro velocità, operano il sorpasso e portano a casa un punto importante con cui si confermano al secondo posto in classifica, a una lunghezza di ritardo da Luna Rossa e con un punto di margine su American Magic.

Gli statunitensi hanno cercato di duellare alla pari con Team New Zealand, hanno sorpassato nelle battute iniziali e sono rimasti davanti nella prima parte della regata, ma il Defender ha saputo replicare e ha vinto con margine. I detentori della America’s Cup hanno dimostrato un passo decisamente superiore rispetto agli americani: Peter Burling e compagni fanno decisamente paura e incutono timore a chi avrà la possibilità di fronteggiarli per la conquista della Vecchia Brocca. In precedenza i Kiwi avevano regolato anche Alinghi, che è stata squalificata per essere stata al di fuori dei 100 metri dal boundary in pre-partenza (la regata è iniziata, ma poi è stata interrotta con lo stop imposto agli svizzeri).

RISULTATI LOUIS VUITTON CUP OGGI

Alinghi vs Team New Zealand 0-1

INEOS Britannia vs Orient Express 1-0

Alinghi vs Luna Rossa 0-1

American Magic vs Team New Zealand 0-1

CLASSIFICA ROUND ROBIN LOUIS VUITTON CUP

1. Luna Rossa 4 vittorie (4 regate disputate)

2. INEOS Britannia 3 vittorie (4 regate disputate)

3. American Magic 2 vittorie (4 regate disputate)

4. Orient Express 1 vittoria (4 regate disputate)

5. Alinghi 0 vittorie (4 regate disputate)